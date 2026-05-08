Planas defiende la IGP Tonelerías de Montilla-Moriles para "el enoturismo y conocer un oficio tradicional"

El ministro Luis Planas visita Tonelerías José Luis Rodríguez en Montilla. - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

MONTILLA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que seguirá "muy de cerca y con mucho interés" la evolución de la declaración de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tonelerías de Montilla-Moriles por parte de la Unión Europea (UE), porque considera que la futura IGP "contribuirá no sólo al impulso industrial y vitivinícola de la comarca, sino también al enoturismo y al conocimiento de un oficio tradicional estrechamente ligado a la cultura del vino".

Al respecto, Planas ha visitado una de las empresas artesanales que promueven dicho reconocimiento, valorando que la tonelería es una actividad artesanal vinculada a la producción de vino en una de las Denominaciones de Origen más antiguas de España, Montilla-Moriles y que hoy combina tradición y tecnificación.

Actualmente existen en la zona ocho tonelerías que dan empleo directo a 200 trabajadores, con una producción anual en torno a 40 millones de euros. La empresa visitada por el ministro, Tonelerías José Luis Rodríguez, tiene capacidad para producir 5.000 barriles al año, de entre uno hasta 500 litros. Además de fabricar toneles nuevos y envinados, tratan y reconstruyen barriles usados que han servido para criar oloroso, Pedro Ximénez o brandy.

Se trata de un sector en auge con proyección internacional, dado que a la demanda de la producción local se suma la tendencia creciente por parte de las destilerías de envejecer 'whiskys premium' y otros espirituosos en barriles envinados en vinos de Montilla-Moriles.

La reforma del reglamento de la Unión Europea sobre Indicaciones Geográficas, que entró en vigor en el mes de diciembre, permite extender los reconocimientos de IGP a productos artesanales e industriales, y no ya sólo a los alimentos. Las empresas toneleras de Montilla junto con la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba y el respaldo del Ayuntamiento de Montilla promueven el reconocimiento de IGP que, al ser de ámbito autonómico, compete a la Junta de Andalucía, previo a su remisión a la Unión Europea.

DESARROLLO RURAL EN LA PAC

Tras la visita a la tonelería, el ministro Planas ha mantenido una reunión con el alcalde de Montilla y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, y otros directivos de ésta en la que han tratado el futuro de los fondos de desarrollo rural dentro de la futura Política Agraria Común (PAC) post27. Planas ha insistido en "la necesidad de que, cuanto menos, se mantenga la consignación del actual período 2023-2027 y de que los programas de desarrollo rural tengan una consideración específica en los reglamentos".

La REDR, que cuenta con unas 200 asociaciones de ámbito local, participa en la gestión del programa Leader, al que actualmente la PAC destina un mínimo obligatorio del 5% de los fondos de desarrollo rural, que en el caso de España asciende al 10%.

Entre los años 2014 y 2025, este programa recibió 1.200 millones de euros de fondos públicos al programa Leader, que movilizaron una inversión total de 3.000 millones de euros, que generaron más de 35.000 proyectos gestionados por los grupos de acción local que permitieron crear unos 72.000 puestos de trabajo.