Planas defiende que la regularización de migrantes será "muy positiva" para el sector primario español

Planas a su llegada a Jaén - EUROPA PRESS

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la regulación extraordinaria de migrantes será "muy positiva" para el sector primario español, además de señalar que son "muchas" las patronales agrarias que han agradecido la puesta en marcha de esta medida.

Planas, que ha participado en Jaén en el I Congreso Internacional sobre Agricultura y Biodiversidad, ha dicho a los periodistas que en desde que es ministro, pero especialmente en los últimos dos o tres años, en cualquiera de sus visitas a explotaciones agrarias o cooperativas "hay dos temas que siempre salen en la conversación", uno de ellos es el agua y el otro es "la necesidad de trabajadores que nos ayuden a llevar a cabo esa tarea muy importante en el cuidado y la transformación de nuestro sector".

Al respecto, ha detallado que actualmente hay aproximadamente entre 750.000 y 800.000 personas empleadas en el sector primario en España. De ellas, aproximadamente 250.000 son trabajadores por cuenta propia, en definitiva los titulares de las explotaciones agrarias y el resto de esa cifra son trabajadores por cuenta ajena.

"Hemos visto como en las últimas campañas ha habido preocupación", ha dicho el ministro, refiriéndose también a la campaña de recogida de aceituna donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de mano de obra, de ahí que el proceso de regularización sea "una buena noticia" para el conjunto del sector primario.

Ha añadido que la regularización tiene tres vertientes y la primera es "puramente administrativa". "No podemos, en un país moderno como es España, un país democrático, un país abierto, No podemos tener a nuestro alrededor personas y viviendo entre nosotros que no tengan ni derechos ni obligaciones", ha dicho Planas.

En este punto, ha defendido que reconocerles la condición de migrante regular, "significa derechos también, pero también significan obligaciones" como las de tributar a Hacienda o a la Seguridad Social y "eso es un elemento importante" en una economía como la española que "está teniendo unos resultados magníficos".

La segunda vertiente es la económica porque "son un factor de crecimiento económico para nuestro país, contribuyen a nuestro PIB y eso es muy importante". La tercera vertiente a la que ha aludido es la humana, moral y ética. "Son personas y nosotros no podemos tratar a las personas de una forma que no sea una forma respetuosa, con independencia de la situación administrativa en la que se encuentren", ha afirmado el ministro.

Dicho esto, se ha mostrado "orgulloso" de pertenecer a un Gobierno que ha dado "este paso adelante", con una medida que "está siendo vista con admiración por parte de mucha gente" y que los empresarios "están totalmente de acuerdo" por lo que "no deberíamos convertir ese tema en una controversia política porque yo creo que no tiene ningún sentido".

Ha asegurado que "las aguas siempre vuelven a su cauce" y más cuando en España se tiene ya la experiencia de los años 50 y 60 del pasado siglo de emigrar a otros países para trabajar y "evidentemente tener derechos y obligaciones es un elemento fundamental para cualquier trabajador migrante".