Planas reivindica un modelo agrario sostenible que trabaje a favor de la naturaleza y el mercado

Luis Planas (c), junto a Juan Latorre y Asunción Ruiz, en el I Congreso Internacional sobre Agricultura y Biodiversidad. - EUROPA PRESS

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que los sistemas alimentarios sostenibles "son la base del presente y del futuro de nuestro planeta" y ha destacado la necesidad de "producir más alimentos con menos recursos", trabajando "en favor de la naturaleza y el mercado al mismo tiempo".

Así lo ha puesto de relieve este miércoles en Jaén, durante el I Congreso Internacional sobre Agricultura y Biodiversidad organizado por Seo BirdLife en el marco del proyecto LIFE Olivares Vivos+.

El encuentro, que reúne a investigadores, administraciones, productores y otros agentes implicados en el sector, también ha contado con la directora ejecutiva de esta organización, Asunción Ruiz; el director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional, Jaime Lillo, y el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Latorre, entre otros.

Planas ha afirmado que el denominado "mar de olivos" constituye "una de las marcas de identidad de España" y un ejemplo real de sostenibilidad aplicada. Igualmente, ha valorado el enfoque de este encuentro, cuyo lema es 'Cultivar el conocimiento, regenerar la vida, proteger el campo', al que ha dicho adherirse plenamente por reflejar los retos actuales del sector agrario.

El ministro ha destacado el papel de la Política Agraria Común (PAC) como principal instrumento de apoyo al sector, basada en un enfoque orientado a resultados que permite medir la ambición ambiental y climática de las políticas agrarias. En este sentido, ha señalado que en el actual periodo "más del 40 por ciento del presupuesto total" de la PAC en España está vinculado a objetivos ambientales, ya sea de forma directa o indirecta.

También ha puesto en valor los ecorregímenes, que ha calificado como una de las principales novedades de la política agraria europea, dotados en España con 1.100 millones de euros anuales. Según ha explicado, estas medidas permiten que "tres de cada cuatro agricultores y ganaderos" se beneficien de estas ayudas por la realización de prácticas vinculadas a la sostenibilidad.

El titular de Agriculturac ha subrayado el apoyo específico al olivar tradicional impulsado por este Gobierno y a la ganadería extensiva dentro del diseño de la PAC, al considerar que ambos modelos desempeñan un papel clave en la conservación del medio rural y el mantenimiento del paisaje agrario.

Ha repasado algunas de las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo central para favorecer la biodiversidad, estructuradas en torno a varios ejes: suelo, agua, biodiversidad y paisaje. Entre ellas, ha citado prácticas como las cubiertas vegetales o la rotación de cultivos, que mejoran la fertilidad del suelo y su capacidad como sumidero de carbono.

La modernización de regadíos, con una inversión público-privada superior a 2.700 millones de euros, o la creación de "islas de biodiversidad" que favorecen la presencia de polinizadores y fauna auxiliar han sido otras de las cuestiones que ha resaltado.

RENTABILIDAD Y BIODOVERSIDAD

Planas, además, ha hecho hincapié en que, "sin rentabilidad, las explotaciones se abandonan", por lo que el apoyo a la renta continúa siendo "un pilar fundamental" de la política agraria. "La agricultura del siglo XXI será sostenible y rentable o no será", ha asegurado, no sin incidir en que ambos elementos son inseparables para garantizar el futuro del sector.

En esta línea, la directora ejecutiva de Seo BirdLife ha declarado que "no habrá sostenibilidad sin rentabilidad", si bien ha matizado que, como se viene a "demostrar con ciencia" en este congreso, "no habrá rentabilidad sin biodiversidad".

"Con medidas muy sencillas, podemos hacer y generar dignidad y futuro a las olivareras y olivareros y hacer que nuestra mejor marca España no sea solamente el aceite, sino esa transición que necesitamos para tener un futuro mejor", ha manifestado Ruiz.