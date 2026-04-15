Planas valora el "buen ritmo" en la aceptación de ayudas por las borrascas y prevé una segunda lista la próxima semana

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (2d), en el congreso sobre agricultura y biodiversidad. - EUROPA PRESS

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado este martes el "muy buen ritmo" en la "aceptación o no" de las ayudas a agricultores y ganaderos para compensar las pérdidas causadas por el tren de borrascas de principios de año. Además, espera la publicación de un segundo listado con potenciales beneficiarios "la semana que viene".

En declaraciones a los periodistas en Jaén, donde ha participado en el I Congreso Internacional sobre Agricultura y Biodiversidad, se ha referido al apoyo del Gobierno de España ante las consecuencias de ese temporal en Andalucía y Extremadura, con "una cantidad global de 2.874 millones de euros".

De esta cuantía, "2.174 millones corresponden a ayudas directas", cuyo primer tramo ya se ha publicado e incluye "130.500 potenciales beneficiarios" en la comunidad andaluza. "Las informaciones que tengo por parte del organismo encargado de la gestión de las mismas es que va a muy buen ritmo las mecanismos de aceptación o no aceptación del importe o del contenido de las mismas", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el beneficiario potencial puede aceptar la ayuda o, si considera que está en un término municipal de los incluidos de los 619, pero que no ha sido afectado", puede no aceptarlas. Algo que "están haciendo" algunos de ellos, lo que "muestra la honestidad del comportamiento" de los agricultores y ganaderos.

El ministro ha anunciado que, "dentro de unos días, probablemente la semana que viene", se va a publicar "la segunda lista", de manera que "todo ello permitirá avanzar en las próximas semanas en el pago definitivo de estas ayudas".

Por otra parte, ha precisado que, a estas ayudas directas se suman "los 600 millones que, para caminos rurales y también para infraestructuras de riego", se han previsto desde el Ejecutivo central.

Al respecto, Planas ha precisado que "el Gobierno de España no tiene ninguna responsabilidad sobre caminos rurales", que competen a la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales. Pese a ello, según ha explicado, muchos agricultores "pedían esta ayuda extraordinaria" y el Gobierno de España ha querido responder a ello".

Tras indicar que se desarrollará básicamente a partir de la empresa pública Tragsa, y también con participación de otras empresas, ha señalado que el objetivo es "reparar antes de la próxima campaña" esos caminos rurales, "que tan importantes son para la actividad agraria".

GASÓLEO Y FERTILIZANTES

El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación también se ha detenido en el "capítulo importante" que suponen los 877 millones en ayudas ante el incremento del precio del gasóleo agrícola y de los fertilizantes, que "es un elemento fundamental" para el sector primario.

En este punto, ha aludido a las previsiones del Fondo Monetario Internacional al apuntar que, "del incremento del precio de los fertilizantes, aproximadamente la mitad, puede tener una repercusión doce meses después en el precio de los alimentos".

"De ahí nuestro interés en intentar compensar ese incremento del precio de los fertilizantes, primero para compensar sin duda al productor, pero también porque, de esa forma, conseguimos que no disminuya el rendimiento de la producción agraria y, por tanto, que lógicamente podamos mantener el abastecimiento", ha declarado.

Con respecto al gasóleo, y a preguntas de los periodistas sobre su impacto en el sector pesquero, el ministro ha asegurado que están "en contacto tanto con cofradías como con Cepesca" y se va "a intentar buscar solución a un problema que es real".

Y es que, según ha resaltado, el gasóleo supone "aproximadamente el 30 por ciento de los costes de los insumos para el sector pescador", por lo que desde su departamento se está "trabajando y en el diálogo" para darle respuesta.