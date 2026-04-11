La Plataforma del Voluntariado de Granada elige a Francisco Manuel Lao como nuevo presidente y alcanza las 90 entidades

La Plataforma del Voluntariado de Granada elige a Francisco Manuel Lao Peña como nuevo presidente y alcanza las 90 entidades. - PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE GRANADA

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Voluntariado de Granada ha elegido como nuevo presidente a Francisco Manuel Lao Peña, representante de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (Agdem). La plataforma tomó esta decisión en su asamblea general en la que también se renovó su comisión permanente.

De esta forma, a Lao Peña le acompañan en la comisión como vicepresidentem Sergio Díaz Padilla (Cruz Roja Española en Granada); como secretaria, Helea Gómez Suárez (Adaner Granada); y como tesorera, María Luisa Córdoba Ortega (Integración para la Vida Inpavi).

Tras su proclamación, el nuevo presidente ha agradecido la confianza depositada por las entidades y destacó su compromiso de "seguir fortaleciendo la plataforma desde la colaboración, la participación y el apoyo al voluntariado en toda la provincia", reconociendo asimismo la labor desarrollada por la comisión permanente saliente.

Según destacan en un comunicado de prensa, uno de los acuerdos destacados de la asamblea ha sido la incorporación de diez nuevas entidades sociales, lo que permite a la plataforma alcanzar las 90 entidades miembro en la provincia de Granada, lo que la consolida como un referente del voluntariado a nivel provincial.

Las entidades incorporadas son: Accu Granada; Secot Granada; Asociación Volando Juntos; Asociación Solidarios para el Desarrollo; Asociación Casa Familiar Dr. Juan Segura; Asociación ASAD; Plataforma de Asociaciones de Pacientes de Granada, Asemgra; Sociedad de San Vicente de Paúl; y Asociación Mírame.

En el marco de la asamblea general ordinaria, celebrada previamente, las entidades aprobaron por unanimidad la memoria de actividades de 2025, se dio el visto bueno al programa de actividades para 2026, que contempla acciones de formación, acompañamiento a entidades, promoción del voluntariado y desarrollo de programas específicos como 'Mayores en acción' y 'Sumando capacidades'.

En el ámbito económico, la asamblea aprobó las cuentas de 2025, que se cerraron con una situación de estabilidad, así como el presupuesto para 2026, elaborado bajo criterios de equilibrio y sostenibilidad.