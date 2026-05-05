Playas con bandera azul en Andalucía 2026: 143 distinguidas con Málaga y Almería liderando el ranking

Archivo - Playa de la Caleta de Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha incrementado el número de banderas azules en sus costas, alcanzando un total de 143 distintivos, cinco más que en 2025, repartidos entre 48 municipios. Las provincias con mayor número de playas reconocidas son Málaga, con 45 banderas azules, y Almería, con 38. Les siguen Cádiz, con 32; Granada, con 14; Huelva, con doce; y, finalmente, Córdoba y Jaén, con una cada una.

Por provincias, Málaga cuenta con bandera azul en playas de municipios como Algarrobo (Algarrobo Costa), Benalmádena (Carvajal, Fuente de la Salud y Torrebermeja-Santa Ana, que recupera este reconocimiento), Casares (Ancha), Fuengirola (Boliches-Gaviotas, Carvajal y Castillo-Ejido), Málaga capital (Caleta, El Dedo, El Palo, La Malagueta, Misericordia, Pedregalejo y San Andrés), Manilva (Las Gaviotas y Sabinillas), Marbella (Cabopino, El Cable, El Faro, La Fontanilla, Nagüeles-Casablanca, Los Monteros, San Pedro de Alcántara y Venus-Bajadilla), Mijas (Calahonda, Riviera, El Bombo, El Chaparral y La Cala), Nerja (Burriana, Maro, Playazo-Chucho y Torrecilla), Torremolinos (El Bajondillo, La Carihuela-Montemar, Los Álamos y Playamar), Torrox (Cenicero-Las Dunas, El Morche y Ferrara) y Vélez-Málaga (Benajarafe, La Caleta y Torre del Mar).

En Almería, las playas distinguidas se encuentran en Adra (Censo, El Carboncillo, San Nicolás y Sirena Loca), Almería capital (El Toyo y San Miguel), Balanegra, Carboneras (El Ancón, Las Marinicas y Los Barquicos-Cocones), Cuevas del Almanzora (Playazo-Villaricos, que vuelve a conseguir esta distinción; Pozo del Esparto, Quitapellejos y Palomares), El Ejido (Balerma, Levante y Almerimar), Mojácar (El Cantal, El Descargador, Lance Nuevo, Marina de la Torre y Piedra Villazar, que recupera este galardón), Níjar (Agua Amarga y San José), Pulpí (Calipso, Los Nardos, Mar Rabiosa y Mar Serena), Roquetas de Mar (Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, Romanillas, Playa Serena y Roquetas) y Vera (El Playazo y Las Marinas-Bolaga, que recupera este reconocimiento).

En la provincia de Cádiz, las playas con bandera azul se distribuyen en Algeciras (Getares), Barbate (Zahara de los Atunes), Cádiz capital (La Caleta, La Cortadura-Poniente, La Victoria y Santa María del Mar), Chiclana de la Frontera (La Barrosa y Sancti Petri), Chipiona (Camarón-La Laguna; Cruz del Mar-Canteras; La Ballena, que vuelve a conseguir esta distinción; Micaela y Regla), Conil de la Frontera (El Roche, La Fontanilla y Los Bateles), El Puerto de Santa María (Fuentebravía, La Puntilla, Santa Catalina y Valdelagrana), Rota (Galeones, La Ballena, La Costilla, Punta Candor, Puntalillo y Rompidillo-Chorrillo), San Fernando (Camposoto-El Castillo), San Roque (Alcaidesa-El Faro, Cala Sardina, Puerto Sotogrande y Torreguadiaro) y Vejer de la Frontera (El Palmar).

En la Costa Tropical de Granada, las playas reconocidas con bandera azul se encuentran en Almuñécar (La Herradura, Marina del Este-Los Berengueles, Puerta del Mar, San Cristóbal y Velilla), Gualchos-Castell de Ferro (Sotillo-Castell y Cambriles), Motril (Carchuna, Calahonda, Playa Granada y Playa de Poniente, esta última recupera el distintivo) y Salobreña (La Guardia). También destacan las playas de Torrenueva Costa (Del Cañón-La Pelá y Torrenueva).

En la provincia de Huelva, las playas distinguidas son las de Ayamonte (Isla Canela, Los Haraganes y Punta del Moral), Cartaya (Caño de la Culata y San Miguel), Huelva capital (Paraje Natural Marismas del Odiel), Isla Cristina (La Casita Azul y Playa Central), el enclave compartido de Islantilla (entre Isla Cristina y Lepe), Lepe (Santa Pura), Moguer (Del Parador-Castilla) y Punta Umbría (Punta Umbría y el tramo El Albergue).

Por último, Córdoba y Jaén, a pesar de ser provincias de interior, también cuentan con este reconocimiento en playas interiores: La Breña, en Almodóvar del Río (Córdoba), y El Encinarejo, en Andújar (Jaén).

¿CUÁNTAS BANDERAS AZULES TIENE ESPAÑA?

A nivel nacional, España ha revalidado su liderazgo mundial en banderas azules al alcanzar un total de 794 distintivos en 2026, lo que supone 44 más que el año anterior. Así lo ha comunicado este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) en rueda de prensa. Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking de playas con 151 banderas azules repartidas en 48 municipios, nueve más que en 2025. Le siguen Andalucía, con 143 distintivos (+5); Galicia, con 118 (+10); y Cataluña, con 101.

Del total nacional, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas, en el marco de un programa que cumple 40 ediciones consecutivas y que ya está presente en 51 países y más de 5.000 localizaciones. Asimismo, según ha indicado Adeac, España concentra el 15% de las banderas azules de playas a nivel global y suma catorce nuevos arenales distinguidos por primera vez.

Como hito histórico, desde Adeac han destacado que siete playas y dos puertos deportivos españoles mantienen este reconocimiento de forma ininterrumpida desde el inicio del programa en 1987, un logro que, según la asociación, "solo se produce en España".

Tras los primeros puestos por comunidades autónomas, destacan después Canarias (52 y +5), Baleares (33 y +1), Murcia (33 y +4), Asturias (16 y +2), Cantabria (11), Extremadura (8 y +1), País Vasco (4), Melilla (3 y -1), Ceuta (2) y Madrid (una). En cuanto a los puertos deportivos, es Cataluña quien encabeza la clasificación con 24 distinciones (+1), por delante de Andalucía (22 y +2), la Comunidad Valenciana (20 y +1), Baleares (14) y Galicia (11 y -1).

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha puesto en valor la trayectoria de la asociación al subrayar que, cuando los efectos del cambio climático no eran tan "visibles y evidentes", desde Adeac "ya tenían clara" la importancia de preservar el planeta. Asimismo, ha subrayado que los objetivos del programa están "alineados" con la Estrategia España Turismo 2030, con la que el país "aspira a liderar la sostenibilidad del turismo a nivel mundial".

Por su parte, el presidente de Adeac, José Palacios Aguilar, ha asegurado que España nunca había conseguido resultados "tan excelentes" en el programa 'Bandera Azul' y ha atribuido estos datos a la colaboración entre administraciones, entidades y ciudadanía. Palacios también ha puesto el foco en la dimensión educativa del programa, al afirmar que "la base para lograr un futuro sostenible es la educación" y que la salud y calidad de vida dependen "del respeto, el cuidado, la conservación y la recuperación de nuestro entorno natural".

¿CUÁLES SON LAS PLAYAS QUE POSEEN MENCIONES ESPECIALES?

La Asociación de Educación Ambiental del Consumidor otorga también 'Menciones Especiales' a aquellos municipios con 'Bandera Azul' que realizan grandes esfuerzos en relación con la educación ambiental, los servicios de socorrismo y la accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad, incluyendo este año la nueva categoría 'Soludable' de prevención térmica.

Así, el Jurado de la 'Mención Especial de Accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad' decidió galardonar a Alcudia (Illes Balears), Fuengirola (Málaga) y Torremolinos (Málaga). Por su parte, Chiclana de la Frontera (Cádiz), Gandía (Valencia) y Muro (Illes Balears) han sido premiados por el jurado de la 'Mención Especial a los Servicios de Socorrismo'. Asimismo, el Jurado de la 'Mención Especial de Educación Ambiental' reconoció a Arucas (Las Palmas), Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) y Santa Pola (Alicante).

Por último, el nuevo galardón a la prevención de riesgos relacionados con la temperatura y el sol ha recaído en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Fuengirola (Málaga) y Mijas (Málaga).