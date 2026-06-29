El pleno del Ayuntamiento de Jaén insta al Gobierno de España a dar una solución para el Archivo Histórico Provincial

Archivo - Claustro del Archivo Histórico Provincial de Jaén/Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado por unanimidad una moción de Jaén Merece Más (JM+) destinada a impulsar y acelerar una solución definitiva para la ubicación del Archivo Histórico Provincial.

La iniciativa insta al Gobierno de España, en su calidad de titular de los fondos documentales, a garantizar de forma urgente la inversión necesaria para dotar al servicio de unas instalaciones modernas, suficientes y técnicamente adecuadas.

La moción, que ha sido defendida por la viceportavoz del grupo municipal de JM+, María Espejo, establece asimismo que la futura sede de la infraestructura debe permanecer en el entorno del casco histórico de Jaén. Según ha argumentado Espejo, esta ubicación responde a su "valor simbólico, cultural, patrimonial y dinamizador", evitando de este modo que el archivo sea trasladado a zonas alejadas del centro urbano.

Con el objetivo de coordinar una respuesta conjunta, el acuerdo plenario contempla la convocatoria urgente de una mesa institucional en la que participen el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento de Jaén.

Este órgano de coordinación tendrá la tarea de establecer un calendario de actuaciones para el presente año 2026. Asimismo, el texto aprobado rechaza explícitamente cualquier solución de carácter provisional o improvisado que "pueda poner en riesgo la conservación, accesibilidad e integridad de los fondos documentales".

En el marco de esta iniciativa, y aunque no forma parte de los acuerdos adoptados formalmente en la moción, JM+ ha propuesto que el Ayuntamiento de Jaén ceda una parcela de 10.000 metros cuadrados situada en el entorno del parque de la Alameda de Adolfo Suárez para albergar las nuevas instalaciones.

La viceportavoz municipal ha advertido de la situación de provisionalidad que atraviesa actualmente el servicio. Esta circunstancia se produce tras haber expirado el acuerdo de cesión del Real Convento de Santo Domingo --sede del archivo desde el año 1989-- y ante la intención de la Diputación Provincial de Jaén de recuperar dicho inmueble para destinarlo a otros usos culturales.

Desde JM+ han subrayado la importancia de dar estabilidad a una infraestructura que consideran "esencial para la conservación de la memoria documental de la provincia". El Archivo Histórico Provincial custodia fondos de valor histórico, administrativo y patrimonial que se remontan al siglo XV.

Por último, el grupo municipal ha incidido en que el Ayuntamiento de la capital no puede permanecer ajeno a una decisión que afecta de forma directa al patrimonio histórico y cultural de la ciudad, apelando a que todas las administraciones implicadas actúen con "lealtad institucional y responsabilidad" para asegurar el futuro de este servicio público.