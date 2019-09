Podemos Andalucía critica que Sánchez deja "pasar el tiempo" para formar Gobierno y "no le pesa la precariedad"

Publicado 26/08/2019 15:05:19 CET

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), "está dejando pasar el tiempo" para formar nuevo Ejecutivo y evitar la repetición de elecciones generales, y "no le pesa la precariedad".

"No le pesa la situación social, no le pesan los millones de parados, no le pesan los desahucios, no le pesan los recortes en los servicios públicos", ha resumido en Sevilla en rueda de prensa el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, para quien "el debate puede seguir hasta el 23 de septiembre" --fecha límite para formar un Gobierno antes de ir a nuevos comicios automáticamente--, pero la responsabilidad la tiene Sánchez, quien "no tiene prisa", aunque haga una ronda de reuniones con colectivos sociales para hablar de su programa.

"Reunirse con tus amigos no es lo mismo que hacer un emplazamiento público sobre cosas que además ya están encima de la mesa", ha expuesto Pérez Ganfornina, quien ha preguntado a Sánchez si va a derogar la reforma laboral del PP de 2012 porque "es una cuestión de claridad". "La misma claridad que tenía cuando era oposición a la gestora del PSOE la queremos ver ahora cuando es presidente del Gobierno en funciones y aspira a serlo los próximos cuatro años", ha remarcado, antes de subrayar que "la ciudadanía merece eso en todos los escenarios", tanto si se forma nuevo Ejecutivo como si se repiten las elecciones.

En este sentido, el responsable político de Podemos ha mostrado su apoyo a las camareras de piso, las denominadas 'kellys', que se volvieron a movilizar por su "precariedad estructural" este domingo, y ha incidido en que "mientras Sánchez parece que no tiene prisas en derogar la reforma laboral, sigue habiendo precariedad, contratos basura y sueldos de miseria".

A su juicio, la dignidad de estas trabajadoras "pone en evidencia a uno que aspira a ser presidente", en alusión al líder socialista, pero que "no tiene claro que va a hacer con el mercado laboral precario". Así pues, ha asegurado que "se puede seguir retrasando el debate de la conformación de gobierno, pero no el político sobre los problemas que tiene la mayoría social", y uno de ellos es el empleo.