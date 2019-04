La Junta recuerda a Vox que la Ley de Memoria hay que cumplirla y aboga por un nuevo texto de consenso

Actualizado 25/04/2019 11:47:45 CET

JAÉN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha recordado a Vox que la Ley de Memoria Histórica hay que cumplirla y que ella no tiene capacidad para derogarla, al tiempo que ha abogado por un nuevo texto consensuado por todos los grupos del Parlamento andaluz para así llegar a una Ley de Concordia.

Del Pozo ha respondido así a las últimas declaraciones de Vox en las que condicionan su apoyo a los presupuestos andaluces si, entre otras cuestiones, no se deroga la Ley de Memoria Histórica. "Yo no puedo incumplir una ley que esta en vigor, tengo que dar cumplimiento a la ley que está en vigor", ha dicho Del Pozo a los periodistas, y ha insistido en que "tampoco tengo capacidad de derogar una ley".

La consejera, que ha mantenido en Jaén un encuentro de trabajo con el alcalde, Javier Márquez (PP), ha apuntado que la actual Ley de Memoria Histórica entró en vigor en abril de 2017 y lo hizo siendo una ley de la mayoría parlamentaria que había en aquel momento porque "no es un ley de consenso".

No fue una ley de consenso, según ha señalado Del Pozo, porque el PP y Cs presentaron 70 de las 96 enmiendas al texto y "no se aceptó absolutamente ninguna, ni una coma". Así fue, porque el anterior gobierno en la Junta prefirió "una ley de mayoría a una ley de consenso, porque eso les permitía no tener que hace nungún tipo de cesiones y eso fue lo que salió"

A pesar de no aprobarse ninguna de las enmiendas, Del Pozo ha indicado que la ley salió adelante con la abstención de PP y Cs por "la sensibilidad del tema y para no generar ningún tipo de conflicto".

"No quiero una ley de la nueva mayoría que sustituya una ley de la anterior mayoría porque eso no sería ni una ley de concordia ni una ley de consenso", ha dicho la consejera y ha reiterado su ofrecimiento a todos los grupos políticos en la Cámara andaluza para que "constituyan un grupo de trabajo en el Parlamento y trabajen por una ley de concordia que sólo puede ser una ley de consenso".

Ha incidido en que el objetivo sería sacar un nuevo texto adelante que "reúna las sensibilidades de todo el mundo y que cuente con la unanimidad de esta cámara" porque en este camino encontrarán "disponibilidad absoluta" por su parte y por la del Gobierno en pleno.

Ha subrayado que la memoria histórica es una cuestión que se debe "tratar con cariño y desde el respeto" y siempre teniendo en cuenta que "todo aquel que quieran buscar a sus seres queridos tiene que buscarlos y tiene que encontrarlos" porque "todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos y aquí va a estar el Gobierno para respaldarlos".

Por eso, ha defendido la necesidad de "sacar este tema fuera del debate partidista" y de "tratarlo con cariño, con respeto, y mirando hacia el futuro y hacia la concordia porque eso es lo que yo voy a hacer".