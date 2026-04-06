PP-A denuncia "campaña sucia" de Montero, a la que pide "cese como militante" de quien intentó "agredir" a Moreno

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SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha denunciado este lunes la "campaña sucia" que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, pretende plantear de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En un audio, el también coordinador del comité de campaña del PP-A ha indicado que desde el partido ya venían advirtiendo de que el PSOE-A "iba a plantear una campaña sucia y lo estamos viendo en la última semana".

Ha señalado que el pasado Jueves Santo, "hubo un intento de agresión por parte de un representante del PSOE" en Cabra (Córdoba) al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno.

Para Repullo, ante ese hecho, Montero "solamente tiene una salida, que es cesar a esa persona" como militante socialista, y si no lo hace, se pondrán de manifiesto sus "mentiras".

"Por un lado dicen una cosa, pero por otro lado hacen toda la contraria, y esa es la gran mentira del Partido Socialista en Andalucía que representa como nadie María Jesús Montero", ha indicado.

