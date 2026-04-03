Detenido un hombre en Cabra (Córdoba) tras increpar al presidente de la Junta y oponer resistencia policial

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a los acólitos de la Hermandad de La Piedad, durante la visita institucional al municipio de Cabra (Córdoba)- María José López - Europa Press

CÓRDOBA, 3 (EUROPA PRESS)

Un individuo ha sido detenido durante la noche de este jueves, 2 de abril, por "increpar" y aproximarse "con una actitud agresiva" y "vociferando" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mientras realizaba una visita institucional al municipio de Cabra (Córdoba).

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, tras lo mismo, agentes de la Policía Nacional "invitaron al individuo" a abandonar el lugar. No obstante, el mismo comenzó a "empujar a los policías" e hizo "caso omiso" a sus indicaciones. Finalmente, fue detenido por un presunto delito de resistencia a la autoridad.

Así, este varón habría "reprendido" a los agentes mientras los mismos intentaban "velar por la seguridad" de los allí presentes, dado el estado "alterado" de este individuo.

Moreno se encontraba en el referido municipio cordobés durante una visita al Ayuntamiento, en la que mantuvo una reunión con su alcalde, Fernando Priego. Además, visitó la hermandad de la Piedad y asistió a la salida de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso.