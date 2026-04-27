PP denuncia el incremento de la deuda viva del Ayuntamiento de Jaén en 17 millones hasta situarse en 588 millones

Fachada del ayuntamiento de Jaén - PP

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado que el equipo de gobierno (PSOE y Jaén Merece Más) ha incrementado en 2025 la deuda viva del Ayuntamiento en más de 17 millones de euros respecto a 2024 y se sitúa en 588 millones.

El concejal popular José María Álvarez ha apuntado que en 2024 con el PP, la deuda registrada se situó en 570.860.740,93 euros. Un año después y tras la moción de censura que desalojó a los populares de la Alcaldía, la deuda se sitúa en 587.996.359,01 euros.

Álvarez ha indicado en un comunicado que los informes de sendos ejercicios revelan también que "en la etapa de gobierno del PP el superávit para apuntalar el principio de estabilidad presupuestaria fue de nueve millones de euros mientras que en 2025 el déficit rozó los 3,5 millones".

"Este dato evidencia que el alcalde no utilizó el superávit de 2024 para amortizar la deuda, sino que la incrementó", ha afirmado el concejal popular, al tiempo que ha precisado que del cotejo de los informes, preceptivos para aprobar la liquidación de sendos presupuestos, se desprenden "diferencias sustanciales".

La más relevante, según el PP, es que la Intervención municipal resalta que en 2024 la corporación cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, en tanto que el mismo departamento remarca que el nuevo equipo de gobierno lo incumplió en 2025.

"Al alcalde le ha bastado un sólo año en agravar la situación financiera del Ayuntamiento de Jaén", ha afirmado el edil popular, que ha comparado los principales parámetros de ambos informes para resaltar que durante el mandato del PP se llevó a cabo "una eficaz política de contención del gasto", pero un año después el nuevo equipo de gobierno retornó a la "perniciosa táctica del déficit".

Para el PP, el incremento del déficit pone en cuestión el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre PSOE y Jaén Merece Más para justificar la moción de censura.

Según los populares, "la apuesta del regidor socialista por los números rojos constituye un riesgo para la estabilidad económica del Ayuntamiento de Jaén y, en consecuencia, para el desarrollo de la capital".

En este sentido, el concejal popular ha incidido en que el incremento de la deuda viva "obstaculiza que se lleven a cabo inversiones con fondos propios para ejecutar proyectos fundamentales para los jiennenses".