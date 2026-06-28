El PP de Granada exige al Gobierno inversión para evitar que Granada "vuelva a sufrir un verano de caos ferroviario"

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra. - PP GRANADA

GRANADA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha reclamado al Gobierno de España que "garantice la normalidad del servicio ferroviario durante los meses de verano" tras las incidencias registradas en esta última semana en las conexiones entre Andalucía y Madrid "por la falta de inversión del Gobierno".

En una nota de prensa remitida por la formación, Saavedra ha advertido que lo ocurrido en los últimos días en provincias como Jaén o Sevilla "debe encender las alarmas" y ha mostrado su preocupación porque Granada "vuelva a sufrir un verano marcado por retrasos, averías y falta de información a los viajeros como ya ocurrió el pasado año". Al hilo, el popular ha afirmado que "no están dispuestos a asistir de nuevo a escenas indignas con pasajeros atrapados y familias sin alternativas por la incapacidad del Gobierno de Sánchez".

En este contexto el secretario general ha criticado que "las conexiones con Granada siguen siendo insuficientes, continúan las incidencias y el déficit en infraestructuras no se corrige". Además, ha abundado en la "falta de presupuestos y la fragilidad del Ejecutivo hacen imposible avanzar en los proyectos que Granada necesita para crecer y ser competitiva".

Asimismo, ha asegurado que "el mejor momento de la historia del tren que vendía el ministro de Transportes desgraciadamente está muy lejos; exigimos al Gobierno que deje de improvisar y empiece a gestionar". Además, ha concretado que "Granada merece un servicio ferroviario digno, con inversión suficiente y mantenimiento para no sufrir más incidencias".

Por último, Saavedra ha exigido respuestas al delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general de los socialistas de Granada, Pedro Fernández, "para que defienda los intereses de la provincia en lugar de justificar permanentemente los incumplimientos de Sánchez", al tiempo que ha añadido que "la cuota de faltas de respeto a los granadinos ha llegado a su límite".