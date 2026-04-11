PP de Jaén destaca "inversión récord" de Gobierno de Moreno en la sanidad pública jiennense frente a "recorte" con PSOE

Archivo - La secretaria general del PP de Jaén y candidata al Parlamento de Andalucía, Elena González. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha asegurado que la sanidad pública en Jaén cuenta con más recursos, más profesionales y mejores infraestructuras desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía. Así lo ha destacado este sábado la secretaria general del PP de Jaén y candidata al Parlamento de Andalucía, Elena González, quien ha subrayado que, frente a un PSOE que "dejó la sanidad hecha trizas", actualmente el Gobierno andaluz ofrece "gestión y realidades". "Queda mucho por hacer, sin duda, pero los avances son evidentes y se está trabajando duramente para seguir mejorando la atención sanitaria", ha recalcado.

Tal y como ha indicado la formación en una nota, la dirigente popular ha precisado que el Gobierno del cambio ha tenido que reconstruir una sanidad pública "en la UCI" tras la etapa de María Jesús Montero, quien "recortó 1.500 millones de euros y despidió a 7.773 trabajadores". "Muchos no olvidamos las mareas blancas masivas contra el castigo socialista", ha incidido.

Al hilo, han valorado que la realidad es "radicalmente distinta" actualemte. El gasto por habitante ha subido un 61 por ciento, alcanzando los 1.887 euros --frente a los 1.169 de 2018--, y uno de cada tres euros del presupuesto autonómico se destina a sanidad con una "inversión récord". Al respecto, ha añadido que el tiempo medio de espera para ser operado en la etapa socialista "superaba los 214 días, el doble que ahora".

Además, ha recalcado que el porcentaje de conciertos con la privada "es del 3,4 por ciento, muy por debajo del 4,19 por ciento que dejó el PSOE y de las comunidades autónomas que gobierna actualmente, lo que desmonta el bulo socialista. Ahí están los datos oficiales y verificables".

En concreto, en Jaén, ha considerado que los avances "son palpables". El Pet-Tac del Hospital Universitario, el robot 'Da Vinci', el nuevo centro de salud de La Alameda de la capital --ocho millones de euros de inversión--, la nueva planta del Hospital de Andújar --cuatro millones y 25 nuevos profesionales), el Hospital de Día Onco-Hematológico de Linares o la "histórica implantación del Grado de Medicina en la Universidad de Jaén".

"De hecho, la mayoría de los municipios de la provincia cuenta con nuevas instalaciones sanitarias o con reformas integrales llevadas a cabo por el Ejecutivo de Juanma Moreno", ha recalcado González, que ha afirmado al respecto de la Ciudad Sanitaria que, "ya se construye el primer edificio, el PSOE no es que no pusiera un ladrillo, es que no movió un papel en 40 años".

Además, ha lamentado la "mala memoria" de los socialistas ante el "estado de descomposición" en el que entregaron la sanidad jiennense con centros de salud "que se caían a pedazos y una nula planificación frente a las jubilaciones masivas".

"Quienes despidieron a miles de sanitarios, tenían tres camas por habitación y ocultaron a medio millón de pacientes en lista de espera, no pueden dar lecciones. Se les debería caer la cara de vergüenza. Su única política es la mentira", ha lamentado.

Por todo ello, la popular ha instado a los socialistas de Jaén a abandonar "la demagogia y la pancarta" y, "si les preocupa algo la sanidad", mirar hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, cuya "nefasta" política de "no convocar más plazas MIR" ha llevado a "la falta de facultativos en toda España" y ahora ha provocado "la mayor crisis sanitaria en años con la huelga de médicos". "Los jiennenses quieren gestión y estabilidad para seguir mejorando y no el ruido de quienes dejaron la sanidad hecha añicos", ha concluido.