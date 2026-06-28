El PP de Jaén presentará mociones en todos los ayuntamientos para exigir a Sánchez elecciones generales

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González. - PP DE JAÉN

JAÉN 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación de Jaén para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma responsabilidades políticas y convoque elecciones generales "ante una legislatura insostenible y cercada por la corrupción".

Así lo ha anunciado este domingo la secretaria general del PP de Jaén, Elena González, que ha señalado que los ciudadanos "tienen derecho a pronunciarse en las urnas ante un Gobierno acorralado por las investigaciones policiales y judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y al entorno familiar del presidente", segú ha recogido la formación política en una nota.

"Hablamos de delitos que ya han sido penados como los 24 años a José Luis Ábalos, número 2 del PSOE, la mayor condena a un ministro en democracia", ha defendido la 'popular', argumentando que "la única salida digna y democrática es devolver la voz a los españoles".

España, ha afirmado González, cuenta con un Gobierno que, "desde el inicio de la legislatura, no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado ni de someterse a los principales mecanismos de control político que permiten verificar el respaldo parlamentario", y ha criticado que el Ejecutivo es el "que ha aprobado un menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del actual período democrático".

"A esta situación de bloqueo que castiga directamente a los ayuntamientos en materia de financiación y servicios públicos se suman las nuevas revelaciones sobre los abundantes casos de corrupción que salpican al Gobierno y, en especial, a Sánchez", ha reprochado la secretaria general del PP de Jaén.

Asimismo, ha puesto en contexto que las investigaciones llevadas a cabo por la UCO han podido establecer una muy plausible conexión de causalidad entre los famosos cinco días de "reflexión" de Pedro Sánchez y su "carta a la ciudadanía", y el inmediato desencadenamiento de una operación de cloaca o guerra sucia contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil, presuntamente comandada por Santos Cerdán y Leire Díez, financiada por el PSOE.

"Sánchez no puede seguir mirando para otro lado ni diciendo que todo su entorno y sus allegados son unos grandes desconocidos para él", ha sentenciado, añadiendo que son "unas cloacas, además, que presuntamente han llegado con fuerza a Jaén y, en especial, a la Diputación".

"Unas ramificaciones de la trama ante las que hemos pedido transparencia y solo obtenemos descalificaciones o silencio cómplice", ha censurado la dirigente 'popular', detallando casos bajo sospecha como la relación de la trama de Leire Díez con el diputado nacional del PSOE por Jaén y número dos de Cerdán, Juanfran Serrano, la contratación de la niña de Alcaudete, la implicación de Zarrías en el centro de operaciones investigadas, las oposiciones a medida en la Diputación para cargos y afines socialistas o el oscurantismo con la operación de Correos en la capital, además de las presuntas mordidas en las obras de la A-32.

Además, ha aseverado la única forma que tiene Sánchez de aguantar "un rato más en el sillón" es "dar más privilegios a sus socios, es decir, a vascos y catalanes a costa de dar menos a los andaluces y jiennenses".

"No podemos permitirlo, los jiennenses no somos menos que nadie. Los alcaldes y portavoces del PSOE tienen la oportunidad de demostrar en los plenos si son consecuentes con sus vecinos o si el pánico a Pedro Sánchez les obliga a seguir callados", ha añadido González, que ha apuntado que hasta el propio alcalde de Jaén, el socialista Julio Millán, señaló que había que "dar una pensada" al adelanto electoral.

"Aunque pronto salieron sus compañeros a dejarlo en el desfiladero y rendir pleitesía ciega a Sánchez", ha concluido.