PP de Jaén se reúne con el comercio local y defiende que el plan de Moreno "respalda su actividad y proyecto de vida"

El presidente del PP de Jaén y candidato al Parlamento andaluz, Erik Domínguez, junto a los candidatos del PP en la provincia, en un encuentro con representantes de distintas asociaciones comerciales de la capital. - PP DE JAÉN

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha mantenido un encuentro con representantes de distintas asociaciones comerciales de la capital jiennense con el objetivo de conocer sus necesidades y demandas, así como trasladarles el proyecto que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, impulsa para "respaldar su actividad profesional y su proyecto de vida".

En la reunión han participado el presidente del PP de Jaén y candidato al Parlamento andaluz, Erik Domínguez, junto a los candidatos del PP en la provincia, Catalina García, María Isabel Lozano, Jesús Estrella, Elena González y Manuel Bonilla, así como la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Elena Araque. Por parte del sector comercial han asistido representantes de MÜY Jaén, del Mercado de Peñamefécit, de la Asociación Gran Eje Avenida Comercial y del Centro Comercial Abierto Las Palmeras.

La candidata, García ha destacado que este tipo de encuentros forman parte de una forma de hacer política basada en "la cercanía y el contacto permanente con la sociedad", señalando que "el PP lleva cuatro años pegado al territorio, escuchando a todos los sectores para poder impulsar medidas reales que respondan a sus necesidades".

En este sentido, ha subrayado que el comercio es un "pilar" de la economía local, recordando que "son quienes levantan la persiana cada día y sostienen, no solo su proyecto de vida, sino también el dinamismo de nuestras ciudades y pueblos". Asimismo, ha puesto en valor que el Gobierno de Moreno ha respaldado al comercio "con hechos y con presupuestos, no solo con palabras".

Por su parte, Domínguez ha insistido en que el PP está desarrollando una precampaña centrada en el "contacto directo con la ciudadanía", afirmando que "lo que prometimos lo estamos cumpliendo: mucha calle y mucha piel". Domínguez ha explicado que el objetivo es mantener una agenda de encuentros con colectivos y sectores productivos de la provincia, asegurando que "la clave está en la calle, en escuchar y en explicar el proyecto de Juanma Moreno en todos los rincones de Jaén".

En este sentido, ha defendido que el PP afronta este proceso "centrado en su propio trabajo, con capacidad para debatir en cualquier área, fruto del trabajo realizado, y con un proyecto sólido que garantiza estabilidad y futuro para Andalucía".