El PP de Jaén señala la necesidad de acometer "de forma urgente" la reforma del sistema de financiación local

Archivo - El senador por el PP de Jaén Javier Márquez - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

JAÉN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha señalado este miércoles la necesidad de acometer la reforma del sistema de financiación local "de manera urgente, estructural y simultánea a la financiación autonómica".

Así lo ha indicado en una nota el senador Javier Márquez, quien ha defendido la apertura de una nueva etapa "en la que los gobiernos locales dejen de ser la administración a la que más se le exige y menos se le reconoce" y "pasen a ocupar el espacio político, institucional y financiero que les corresponde".

"Los ayuntamientos jiennenses son la administración más cercana al ciudadano, la primera que escucha, la primera que responde", ha destacado, no sin añadir que, "en demasiadas ocasiones", es también "la primera que asume problemas" que otras administraciones no resuelven.

Por ello, Márquez ha considerado imprescindible avanzar hacia una reforma del sistema de financiación local que garantice estabilidad, suficiencia financiera, transparencia y criterios objetivos de reparto.

También sería imprescindible permitir a las entidades locales utilizar sus remanentes y su superávit con mayor seguridad jurídica, especialmente cuando no exista deuda que lo desaconseje, pues "las reglas fiscales actuales o el techo de gasto impiden poner esos recursos al servicio de los jiennenses".

Y todo esto, según ha defendido, debe hacerse de la mano de la reforma de la financiación autonómica, porque "los ayuntamientos no pueden volver a ser los grandes sacrificados de las reformas territoriales".

"Cuando se debilitan los recursos municipales, quienes terminan perjudicados son los ciudadanos que reciben cada día los servicios públicos en sus pueblos y ciudades", ha afirmado Márquez, para que el que los consistorios "sufren la misma política dañina" del Gobierno de España, que "desprecia el municipalismo" y del que están "hartos" los alcaldes "de todos los signos políticos".

Al especto, ha resaltado que todos los partidos representados en la Federación Española de Municipios y Provicnias (FEMP), incluido el PSOE, votaron en octubre de 2024 impulsar un nuevo modelo de forma prioritaria.

De ahí que haya criticado que siga sin hacerse, cuando "no existe obstáculo técnico", así como el "silencio" de un PSOE de Jaén "cómplice de Pedro Sánchez". "Debe tomar la palabra y pedir a Sánchez que salde sus deudas pendientes con los ayuntamientos, a los que les debe 3.000 millones de euros por la compensación de la plusvalía y la bonificación del transporte durante la pandemia", ha subrayado.