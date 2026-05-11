El PP de Jaén valora el agua como "clave" para garantizar la productividad y continuidad del olivar

La candidata número 1 al Parlamento de Andalucía, Catalina García, en reunión con representantes del sector agrario de la provincia. - PP DE JAÉN

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha mantenido un encuentro este lunes con representantes del sector agrario de la provincia, "en el que el olivar es protagonista" y, como ha expresado la candidata número uno al Parlamento de Andalucía, Catalina García, también el agua, "que es clave fundamental para poder garantizar la productividad y la continuidad de un cultivo que es seña de identidad y que representa la economía principal de nuestro territorio".

Según ha emitido la formación en una nota, en el encuentro, al que también han asistido la candidata número cinco, Elena González, y la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP de Andalucía, Soledad Aranda, García ha precisado que "venimos a escuchar a las organizaciones agrarias y a las cooperativas para conocer qué planteamientos nos hacen, teniendo en cuenta que aquí, en nuestra provincia, el cien por cien de la competencia sobre el agua la tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)", dependiente del Gobierno de España.

"Hablamos de una administración en la que nosotros no estamos pero en la que tendremos que estar, para tener trazabilidad, transparencia y para poder llegar a acuerdos importantes, que permitan y garanticen que el agua en la provincia de Jaén llega adecuadamente a los cultivos, de tal manera que se facilite el desarrollo del sector primario, que, sin lugar a duda, es clave", ha valorado.

En este contexto, la candidata popular ha reafirmado la idea de que el agrario es un "sector clave", indicando que, "en los próximos años, nos vamos a enfrentar a planificaciones importantes, no en vano, ahora está a debate otra vez el Plan Hidrológico, por lo que creo que Jaén tiene mucho que decir, mucho que aportar y muchas soluciones que se pueden plantear en torno a una situación que será después de dificultad, a pesar del año hidrológico que llevamos", puesto que son "conscientes" de los periodos "que atravesamos de sequías, cada vez más pronunciadas, y que, por lo tanto, nos llevarán a tener que ser muy rigurosos en los planteamientos de presente y futuro".

Así las cosas, García ha concluido afirmando que "llegaremos a dar más y mejores respuestas a estas situaciones, si somos capaces de poner en el tablero soluciones novedosas". Al hilo, ha puesto de ejemplo las aguas regeneradas, que, en Andalucía hemos pasado del cuatro por ciento cuando llegamos al Gobierno, lo que suponía 17 hectómetros cúbicos, a 70 hectómetros cúbicos". "Aguas regeneradas que deben tener concesiones y que deben contar para el reparto", ha concretado.

"Vamos a ser muy serios y muy rigurosos, exigiendo a Confederación, primero, que no siga desmantelando su sede en Jaén, y que respete los derechos de los agricultores de Jaén", ha aseverado.