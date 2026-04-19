Maíllo critica el modelo "estafa" y "clasista" de Moreno que "deprecia lo público" y que es "indistinguible" a Vox

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid han celebrado en Sevilla el encuentro - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha criticado la política "absolutamente clasista, despreciativa de lo público" que en su opinión está haciendo el presidente del Gobierno andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, y ha considerado que es un "modelo estafa" que es "indistinguible" al de Vox.

"Moreno Bonilla y Vox son absolutamente indistinguibles", ha indicado Maíllo en el encuentro en Sevilla 'Un paso al frente. Por Andalucía', en el que han participado los ministros Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Mónica García, y la candidata de Por Andalucía por Cádiz Esperanza Gómez.

Ha advertido de no "caer en la trampa que está intentando transmitir Moreno de decir votadme a mí para que Vox no tenga que intervenir en Andalucía" y ha incidido en que "quien vote a Moreno va a votar para que sea Moreno Bonilla el hombre que hace las políticas que haría Vox, gobierne o no. Porque Vox y Moreno Bonilla van a hacer lo mismo".

Ha criticado que el PP "está desmantelando los servicios públicos porque es su hoja de ruta y su estrategia" y ha lamentado que el modelo social de Moreno sea que "el que quiera curarse, que se lo pague, y el que quiera formarse de calidad, que se lo pague; y el que quiera dependencia, que venda la casa y con eso pueda pagar la dependencia. Es un modelo estafa".

"Cuando la gente me dice es muy sonriente, que tiene buena cercanía. No va a sonreír, te está estafando en tu cara. ¿Qué te va a poner? ¿Mala cara? Te está robando la cartera", ha señalado el candidato de Por Andalucía, quien ha lamentado que el PP diga que van a bajar los impuestos "y así tenéis más dinero en el bolsillo", para luego, "con más dinero del bolsillo, tener que pagar la educación de tu hijo, la operación que no llega de cadera, porque es la que más tarda, o coger a cuidadores y pagarlos tú".

Se ha cuestionado si se va a votar a Moreno "para que la gente tenga que pagar por ciclo formativo de Formación Profesional, para que todavía no sepamos la verdad que ha denunciado AMAMA sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama; o para que sigamos siendo cabecera de la dependencia con más de 500 días".

Maíllo se ha referido a los retrasos en dependencia y a la privatización sanitaria y en educación y ha lamentado que "esa es la Andalucía de Moreno". En este punto, ha instado a no resignarse "a Moreno y su daño social" y a conseguir "revertir" la sanidad pública y "no volver a la escuela de pago".

"El problema de la derecha, sea Ayuso, sea Moreno Bonilla, sea Guardiola, sea Abascal, es que son asquerosamente clasistas, que desprecian al pobre, que desprecian a los trabajadores y trabajadoras, que consideran que el que no vive con garantía es porque no ha hecho el esfuerzo suficiente; que desprecian al pueblo", ha señalado.

Así, ha considerado que "el pueblo debe ser un espejo emocional que le devuelva lo que ellos sienten". "Y la mejor forma y la mejor respuesta de devolverles el desprecio clasista es echándolos del Gobierno andaluz el próximo 17 de mayo. A eso me voy a empeñar", ha apostillado.

Ha considerado que este debate hay que llevarlo a la calle porque "Andalucía no aguanta un tercer mandato del PP. La sanidad pública no aguanta un tercer mandato del PP. La educación gratuita, como la hemos entendido, no soporta otro mandato del PP y de Moreno Bonilla".

Según ha señalado, Moreno "cree que nombrando las palabras construye la realidad; sentido común, sensatez, juego limpio. Qué bueno soy, le faltaba decir. Me voy a maquear mientras me miro al espejo", pero ha instado a tener "cuidado con las palabras, porque es verdad que no crean realidades, pero proyectan".

Así, le ha cuestionado cuál será su "sentido común y el de los 25 diputados del PP andaluz el día que se ratifique" el real decreto de vivienda "que favorece a 366.000 andaluces y andaluzas" y del que ha querido agradecer a Pablo Bustinduy "que se está dejando la piel"; preguntado si Moreno va a "mirar para otro lado" que es su "especialidad".

"Hay que decirle a los andaluces que si quieren que seamos fuertes en la política de vivienda, de intervenir en el mercado, que algunos empiezan a decirlo, bienvenido al club, pero vamos a pasar de las musas al teatro; porque está muy bien decirlo en un foro de Barcelona y después te peleas con Bustinduy porque dice que va a intervenir el mercado. Eso no vale", ha dicho.

También ha acusado a Moreno de "mirar para otro lado ante la emocionante regularización de migrantes, de gente que ya trabaja, contribuye a la riqueza y que es la memoria colectiva de los andaluces y andaluzas que se fueron fuera y quisimos que los trataran con la mayor de las dignidades" y le ha preguntado si el sentido común "es tu amigo de Extremadura diciendo que van a hacer una consejería de desregulación".

MOVILIZACIÓN

Maíllo ha instado a "hacer en mayo del 26 un julio del 23" y a "cambiar el guión que nos escriben otros y votar lo que nos dé la gana"; al tiempo que ha señalado que "si nos movilizamos la gente progresista y de izquierda vamos a ganar nosotros y nosotras". "Somos orgullosamente la izquierda andaluza, somos gente que lucha, que no nos sentimos derrotados", ha dicho.

También ha animado a la movilización de la gente del campo; "si la gente de los pueblos, del mundo rural se mueve y analiza la realidad de un Moreno que les dice que el único futuro que tiene es coger el coche todos los días e irse a la Costa del Sol o a la Costa de Cádiz a trabajar de camarero y volver a su pueblo, si se revelan y se mueven, ganamos el 17 de mayo".

Ha destacado el esfuerzo de las siete organizaciones que se han unido para "presentar la mejor candidatura por Andalucía y ponernos al servicio del mandato popular" para "ayudar y canalizar al cambio y a la mejora de vida de la gente". "Estamos al servicio de la gente y por eso establecemos una política de alianza lo máximo posible para ser relevantes", ha dicho.

Según ha incidido, "queremos ser relevantes para intervenir en el futuro de Andalucía". "Nosotros somos un proyecto con voluntad de gobierno, un proyecto orgullosamente instrumental para que después de cuatro años de una legislatura se demuestre que Andalucía y los hombres y mujeres trabajadores andaluces sientan que tienen un gobierno amigos, que les ha mejorado la vida", ha dicho, al tiempo que destacado el trabajo "transformador" de los ministros de la izquierda.

