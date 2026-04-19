Latorre afirma que van a ganar las elecciones "para empezar a reconstruir la sanidad pública"

La candidatura del PSOE en Jaén liderada por el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre.
La candidatura del PSOE en Jaén liderada por el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre. - PSOE DE JAÉN
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 19 abril 2026 15:13
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JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha presentado este domingo "la mejor candidatura de la provincia", un equipo de hombres y mujeres "que salen a por todas en estas elecciones autonómicas". "Nuestro objetivo está claro: ganar las elecciones para que María Jesús Montero pueda ser presidenta de la Junta de Andalucía y comenzar urgentemente la reconstrucción de la sanidad pública andaluza", ha indicado.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Latorre ha afirmado que el 17 de mayo es una "fecha crucial" donde los andaluces "se juegan la salud y la vida" y ha apuntado por ello que esta candidatura, encabezada por Francisco Reyes, "se va a batir el cobre en las próximas semanas para animar a una movilización masiva en las elecciones".

"Está muy bien protestar en las calles, pero está mucho mejor decidir y cambiar las cosas en las urnas. Si no queremos lamentarnos de que nos están robando la sanidad, tenemos el poder del voto en nuestras manos par darle un vuelco a la situación", ha señalado.

Al hilo, el líder socialista ha manifestado que esta candidatura está integrada por personas "comprometidas con la provincia, que la conocen como la palma de su mano, con trayectoria parlamentaria, con vocación municipalista y con una buena combinación de juventud y experiencia". "Son jiennenses de pura cepa que se van a dejar la piel para defender el interés general de una provincia que está siendo brutalmente maltratada por Moreno y el PP", ha abundado.

En este sentido, ha avanzado que desde el Parlamento, "este grupo de hombres y mujeres va a apoyar al Gobierno de María Jesús Montero y va a trabajar codo con codo con ella para recuperar nuestros hospitales y centros de salud, pero también para respaldar de verdad a la Universidad de Jaén y para que las inversiones vuelvan a nuestra tierra".

En este sentido, Latorre ha considerado que el "maltrato" de Moreno a la provincia "ha sido terrible" en estos años y, por tanto, es hora "de devolver a este presidente a corrales" y poner en marcha un nuevo Gobierno andaluz "que sí crea en nuestra tierra".

"Con un Gobierno socialista de María Jesús Montero, volverá la sanidad pública a Jaén, construiremos la Ciudad Sanitaria, ejecutaremos nuevos kilómetros de autovía, pondremos en marcha el Tranvía de Jaén e impulsaremos las áreas logísticas de Linares, Andújar y Bailén, entre otros muchos proyectos que el PP mantiene bloqueados", ha finalizado.

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