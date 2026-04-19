Latorre afirma que van a ganar las elecciones "para empezar a reconstruir la sanidad pública"

La candidatura del PSOE en Jaén liderada por el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha presentado este domingo "la mejor candidatura de la provincia", un equipo de hombres y mujeres "que salen a por todas en estas elecciones autonómicas". "Nuestro objetivo está claro: ganar las elecciones para que María Jesús Montero pueda ser presidenta de la Junta de Andalucía y comenzar urgentemente la reconstrucción de la sanidad pública andaluza", ha indicado.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Latorre ha afirmado que el 17 de mayo es una "fecha crucial" donde los andaluces "se juegan la salud y la vida" y ha apuntado por ello que esta candidatura, encabezada por Francisco Reyes, "se va a batir el cobre en las próximas semanas para animar a una movilización masiva en las elecciones".

"Está muy bien protestar en las calles, pero está mucho mejor decidir y cambiar las cosas en las urnas. Si no queremos lamentarnos de que nos están robando la sanidad, tenemos el poder del voto en nuestras manos par darle un vuelco a la situación", ha señalado.

Al hilo, el líder socialista ha manifestado que esta candidatura está integrada por personas "comprometidas con la provincia, que la conocen como la palma de su mano, con trayectoria parlamentaria, con vocación municipalista y con una buena combinación de juventud y experiencia". "Son jiennenses de pura cepa que se van a dejar la piel para defender el interés general de una provincia que está siendo brutalmente maltratada por Moreno y el PP", ha abundado.

En este sentido, ha avanzado que desde el Parlamento, "este grupo de hombres y mujeres va a apoyar al Gobierno de María Jesús Montero y va a trabajar codo con codo con ella para recuperar nuestros hospitales y centros de salud, pero también para respaldar de verdad a la Universidad de Jaén y para que las inversiones vuelvan a nuestra tierra".

En este sentido, Latorre ha considerado que el "maltrato" de Moreno a la provincia "ha sido terrible" en estos años y, por tanto, es hora "de devolver a este presidente a corrales" y poner en marcha un nuevo Gobierno andaluz "que sí crea en nuestra tierra".

"Con un Gobierno socialista de María Jesús Montero, volverá la sanidad pública a Jaén, construiremos la Ciudad Sanitaria, ejecutaremos nuevos kilómetros de autovía, pondremos en marcha el Tranvía de Jaén e impulsaremos las áreas logísticas de Linares, Andújar y Bailén, entre otros muchos proyectos que el PP mantiene bloqueados", ha finalizado.

