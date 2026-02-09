PP-A pide a Montero fecha para aprobar las ayudas: "Los andaluces no estamos para falsas esperanzas"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo (Fotografía de Archivo) - PP-A

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado este lunes a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que concrete la fecha del Consejo de Ministros en el que se aprobarán las ayudas para afrontar los daños causados por el temporal en Andalucía, porque los andaluces "no estamos para falsas esperanzas".

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, se ha pronunciado así a raíz de que Montero anunciara ayer durante una visita a Villafranca de Córdoba (Córdoba) que el Ejecutivo central, al margen de declarar en Andalucía 'zonas gravemente afectadas' aquellos municipios donde más se han dejado sentir los temporales, "priorizará" un paquete de medidas para que las familias "puedan recuperarse cuanto antes, y las infraestructuras dañadas, que son tan importantes para la vida cotidiana, se puedan restaurar al menor plazo de tiempo posible".

"Qué credibilidad tiene el compromiso anunciado en Andalucía por María Jesús Montero cuando La Palma lleva más de dos años esperando las ayudas que dependen directamente de ella y que siguen bloqueadas, entre otras cosas, porque no han sido capaces de aprobar unos presupuestos generales del estado", ha planteado Repullo, aludiendo a las ayudas del Gobierno central por los destrozos del volcán de La Palma, en el año 2021.

"¿Puede garantizar a los andaluces que aquí no va a ocurrir lo mismo y que esas ayudas llegarán con sus plazos, su financiación y que su ejecución será real?", ha preguntado el dirigente popular, apuntando que, en Andalucía, "no estamos para falsas esperanzas", sino que estamos "para soluciones, para plazos reales y para que las ayudas lleguen con carácter inmediato".

Por eso, ha manifestado que Montero debería de "aclarar en qué Consejo de Ministros se van a aprobar estos fondos para la reparación de los daños, porque no lo ha dicho", qué municipios entrarán en esas ayudas, quién las va a tramitar, y "en qué plazo llegarán a las familias, a los negocios y a los ayuntamientos que han sido gravemente afectados".

En su opinión, se "necesita un procedimiento claro y que los pagos se hagan de una manera lo más ágil posible, y que haya una garantía para que la gente no esté esperando demasiado tiempo".

Ha indicado que las pérdidas en carreteras o en infraestructuras han sido muy importantes y, por ello, van a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez "celeridad y diálogo".

En cuanto a la huelga del sector ferroviario este lunes, ha señalado que Montero, al frente del Ministerio de Hacienda, tiene que "poner los fondos para desbloquear esta huelga en lugar de, una vez más, estar pensando en la supervivencia de su jefe".

Sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha señalado que hay que saber "lo que pasó, por qué pasó y cómo evitar que vuelva a ocurrir", y ha dicho que Andalucía se merece "un tren seguro y fiable". Sin embargo, por parte del Gobierno central, la respuesta ha sido justo la contraria.

Ha manifestado que Montero, que también es secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, "no puede ponerse de perfil y mantenerse al margen en una situación como esta". "No se trata de atacar a nadie, sino de asumir responsabilidad y de colaborar para que la investigación sea completa, transparente y creíble", ha indicado.

"Ahora llega el momento de pedir que la misma solvencia que ha tenido la Junta en la emergencia la tenga el Gobierno de Sánchez y Montero, para que ese dolor que se ha vivido en Andalucía no vuelva a repetirse", ha recalcado sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

También se ha referido a la actitud del Gobierno autonómico del PP-A ante el fuerte temporal que ha azotado a la comunidad: "Un momento excepcional como el de estos últimos días ha contado con la garantía que ofrece el Gobierno de Juanma Moreno, que desde la responsabilidad y la serenidad ha sabido calibrar, tomar decisiones y, lo que es fundamental, estar con la gente".

Tras expresar también su agradecimiento a todos los efectivos de emergencias y a los ciudadanos por su comportamiento en unos duros momentos, Repullo ha insistido en que la Junta "ha activado todos los recursos disponibles y ha desplegado una respuesta que ha estado basada en la profesionalidad, en la anticipación y la coordinación junto a equipos de emergencia, de técnicos, de cuerpos de seguridad, de los servicios sanitarios y sociales, y de la comunidad".

Ha indicado que el presidente de la Junta "ha estado sobre el terreno en todo momento, siguiendo la evolución del temporal, acompañando a los equipos y coordinando cada una de las respuestas que se estaban dando".