PP-A pide a Vox el apoyo a Moreno para la investidura: "Ninguno queremos que Andalucía vuelva a caer en la parálisis"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (i), acompañado por el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Toni Martín (c) - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha pedido a Vox el apoyo para el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en la primera votación pese al anuncio del partido de no respaldarlo este martes al no alcanzarse un acuerdo de gobierno.

"Yo le pido su respaldo ya en esta primera votación. Es lo bueno para Andalucía, y usted lo sabe", ha afirmado en su intervención en el debate de investidura defendiendo que a pesar de ser "dos partidos distintos, coincidimos en algunas cosas".

"Los dos no queremos que Andalucía vuelva a caer en la parálisis y en la corrupción que había antes y que hay en España hoy y también creemos que hay que respetar las decisiones judiciales", ha subrayado.

Durante su intervención, Martín ha alabado la figura de Moreno, al que ha pedido el apoyo de los grupos por ser "un ejemplo de estabilidad" en contrapunto con el actual ejecutivo central.

"Los andaluces a la hora de votar valoraron la dignidad, la honradez y la decencia de su Gobierno en estos ocho años en Andalucía porque vivimos en un país en el que cuando uno se levanta por la mañana antes de mirar la previsión del boletín oficial de imputaciones", ha afirmado.

Martín ha defendido que los buenos datos de la gestión de Moreno son "incontestables" y ha señalado a la oposición por hablar de "una Andalucía que no existe", a la par que ha criticado la falta de diálogo por su parte, especialmente el PSOE-A.

"Además de erigir al Partido Popular como la opción favorita y vencedor indiscutible, los andaluces nos han trasladado a un mensaje de necesidad de diálogo y acuerdo. Les anuncio al resto de grupos que ahí nos van a tener siempre, lo hicimos durante la pasada legislatura con mayoría y lo vamos a volver a hacer en esta legislatura", ha subrayado.

En esta línea, ha lamentado que los grupos de la oposición de la izquierda se hayan "autoeliminado" del diálogo. "Lo más curioso de todo, no es que se nieguen a dialogar, sino que, además, desde el minuto uno critican que los que sí queremos dialogar, pues nos pongamos a dialogar", ha señalado en referencia a las negociaciones entre el PP-A y Vox.

Martín ha ironizado sobre una posible abstención de los grupos de Adelante Andalucía y Por Andalucía haciendo referencia a declaraciones de líderes de ambos partidos para "parar a los fascistas". Al mismo tiempo, el portavoz del PP-A ha hecho un repaso por los resultados electorales de los grupos.

"Podemos tuvo 15 diputados y hoy no tiene ninguno, el Partido Andalucista llegó a tener diez diputados y hoy no existe, Ciudadanos en esta cámara tuvo 21 diputados y hoy no tiene ninguno. Todos estos partidos celebraron unos resultados muy superiores a los que usted ha obtenido, señor García, y miren dónde está", ha señalado dirigiendose al grupo Adelante Andalucía.

Martín se ha mostrado muy crítico con el PSOE-A y ha recordado los vínculos y apoyos de la portavoz socialista, María Jesús Montero, con figuras como José Luis Rodríguez Zapatero o Vicente Fernández, vinculados a presuntos casos de corrupción.

"Montero va a volver enseguida a Madrid y tenemos que decirle todo lo que tenemos que decirle ya porque, a lo mejor, dentro de un mes ya no tenemos la oportunidad", ha aseverado.