PP reclama a Diputación de Jaén "garantías" de que obras hídricas en la provincia "no encarecerán el recibo del agua"

Archivo - El diputado provincial del PP de Jaén Nicolás Grimaldos, en una foto de archivo. - PP JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha reclamado este domingo al equipo de gobierno socialista "garantías firmes de que el coste de las obras hídricas previstas en la provincia no se trasladará en ningún caso a los vecinos mediante una subida del recibo del agua, como ha ocurrido en la comarca de El Condado".

En una nota, el diputado provincial Nicolás Grimaldos ha explicado que alcaldes 'populares' han solicitado a la Diputación el precio previsto del metro cúbico de agua en alta una vez ejecutadas las actuaciones del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas en la Sierra de Segura, La Loma y otras comarcas, "y la respuesta ha sido que no lo saben, que no han tenido tiempo de calcularlo".

"¿Cómo es posible que estemos hablando de un proyecto que solo en la Sierra de Segura alcanza los 22 millones de euros y no sepan cuál será el precio del agua?", se ha preguntado Grimaldos antes de apostillar que, en su opinión, "solo hay dos opciones, o es una chapuza monumental, o se está negando información a los alcaldes del Partido Popular".

El diputado ha subrayado que el precio del metro cúbico en alta "es un dato clave para que cada ayuntamiento decida si se adhiere o no al sistema". "No vamos a permitir que se repita lo que ha pasado en El Condado: allí tampoco se dijo que el coste de las obras se repercutiría a los vecinos, y hoy están pagando el agua más cara de España", ha denunciado.

"Exigimos transparencia, rigor y garantías de que estas inversiones no elevarán la factura de los vecinos", porque "no es de recibo, máxime cuando la mayor parte proviene de fondos europeos", ha añadido Grimaldos.

Por ello, el representante del PP ha reclamado "transparencia" antes de seguir avanzando en el plan. "Lo único que pedimos es claridad, y que se asegure que estas infraestructuras, que son necesarias, no terminarán convirtiéndose en un nuevo golpe al bolsillo de los jiennenses", ha concluido.