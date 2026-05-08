La presidenta del TS y del CGPJ: "No hay Estado de Derecho sin jueces independientes"

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y el presidente del Tribunal de Instancia de Granada, Alberto del Águila. - TSJA

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha recordado este viernes que la función del Poder Judicial es tutelar los derechos de los ciudadanos y controlar la actuación de los poderes públicos y ha añadido que "no hay garantía real de los derechos fundamentales sin un Estado de Derecho efectivo; y no hay Estado de Derecho sin jueces independientes".

Durante su intervención en el acto de clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes/as de Tribunales de Instancia --los antiguos jueces decanos-- que se ha celebrado en Granada, Perelló ha destacado que "ni la mejor organización, ni las mejores leyes, ni los medios mejor dotados servirían para dar respuesta a la sociedad si no contáramos con el factor humano que representan todos los integrantes de la Carrera Judicial".

"Por ello, me gustaría dar un mensaje optimista e insistir en la calidad y responsabilidad de nuestros jueces. Jueces bien formados, modernos, integrados en el derecho de la Unión Europea, comprometidos con los valores constitucionales, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción; y, sobre todo, jueces independientes", ha dicho, para agregar que "esa independencia debe ser defendida frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga".

La presidenta del TS y del CGPJ ha recordado las palabras pronunciadas la semana pasada por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al alto tribunal español --que dijo que "cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio"-- y las advertencias de la Comisión Europea de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

"En estas condiciones, quiero manifestar mi absoluto respaldo y apoyo, y el del CGPJ, a los integrantes de la Carrera Judicial en su labor cotidiana y, especialmente, a los que se ven afectados por actuaciones y presiones que no respetan este marco de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución", ha manifestado Perelló.

TRIBUNALES DE INSTANCIA

Durante la clausura de las jornadas, en las que han participado medio centenar de presidentes de Tribunales de Instancia, la presidenta del TS y del CGPJ ha recordado que estos son la organización judicial más próxima a los ciudadanos y, por tanto, la "cara visible" del Poder Judicial para la mayoría de quienes se ven inmersos en un procedimiento judicial.

"Soy consciente de las dificultades que afrontáis para garantizar, muchas veces en condiciones muy exigentes, la continuidad del servicio público de Justicia", ha dicho a los presidentes de Tribunales de Instancia, de los que ha dicho que realizan "funciones clave en la coordinación, organización y supervisión del funcionamiento de los tribunales, asegurando la correcta administración de justicia" y ha valorado su "esfuerzo, dedicación y compromiso".

Isabel Perelló ha repasado las actuaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial para facilitar la implantación del nuevo modelo de organización judicial que suponen los Tribunales de Instancia.

Entre ellas se incluyen la aprobación de varias instrucciones para proporcionar criterios de actuación en aspectos esenciales del funcionamiento de los tribunales, la puesta en marcha de una regulación provisional de la elaboración de alardes o la constitución de un grupo de trabajo específico --integrado por la propia presidenta y por seis vocales-- que ha contado con la participación de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de los decanos exclusivos y que se ha reunido también con los distintos operadores jurídicos.

"A pesar de todo el trabajo realizado, debemos ser realistas porque todavía queda mucho trabajo por hacer", ha dicho Perelló, que ha señalado que hay varias cuestiones que aún preocupan y deben ser resueltas, entre las que ha citado la implantación obligatoria de los medios alternativos de solución de conflictos (MASC), la necesidad de garantizar una dación de cuenta fluida, fidedigna y segura por la oficina judicial a jueces y juezas y magistrados y magistradas, las dificultades con el expediente judicial electrónico o la presencialidad.

"La presencia no solo es necesaria para la práctica de los actos procesales, para atender a los abogados y para resolver las dudas de la oficina judicial. Es imprescindible para preservar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Encarnamos una institución, y ciudadanos y abogados confían en que los titulares del poder judicial estemos en el lugar en que esperan encontrarnos", ha concluido.

Durante el acto de clausura, han intervenido también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y el presidente del Tribunal de Instancia de Granada, Alberto del Águila.