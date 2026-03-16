El presidente de Adif dice que valorará la carta de víctimas de Adamuz "desde el máximo respeto y sensibilidad"

Archivo - El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ÁLORA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que no ha visto aún la carta remitida por la Asociación Víctimas del descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), en la que lamentan la "falta de comunicación"; pero ha señalado que la valorará "como se merece" y "desde el máximo respeto, la máxima consideración y la máxima sensibilidad".

En declaraciones a los periodistas en Álora (Málaga), Marco de la Peña ha incidido en que desde Adif están "concentrados en pensar cómo hemos servido a las víctimas, que es con máxima transparencia, máxima colaboración y deseando saber la verdad".

Al respecto, el presidente de Adif ha pedido esperar a que lea dicha misiva, remitida a él, y que ha conocido por los medios de comunicación, y ha apuntado que en ese momento actuará "en consecuencia, desde el máximo respeto, la máxima consideración y la máxima sensibilidad".

"Y en el compromiso que siempre hemos realizado y hemos entendido con ellas, que es máxima colaboración de la justicia, total transparencia y el mismo objetivo que tienen ellas, que es conocer la verdad y hacer lo imposible para que eso no se vuelva a ocurrir", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.