El presunto autor de la muerte de la anciana en Ogíjares (Granada) permanecerá detenido al menos hasta el jueves

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil continúa este miércoles con las pesquisas para esclarecer la muerte violenta de una mujer de 79 años en Ogíjares (Granada) el pasado domingo y se prevé que el joven de 27 años detenido como presunto autor de los hechos permanezca en dependencias del Instituto Armado al menos hasta el jueves.

De hecho, fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press no descartan que los investigadores intenten agotar el plazo máximo legal de detención, de 72 horas, en lo que avanza la investigación.

En joven, que habría mantenido una relación sentimental con la bisnieta de la víctima, fue detenido en la tarde del martes en la localidad de Loja (Granada).

El cadáver fue hallado durante la tarde-noche del pasado domingo 17 de mayo en el interior de una vivienda en Ogíjares. Los agentes localizaron una plantación 'indoor' de marihuana y apreciaron que la víctima presentaba heridas en el tórax que podrían haber sido producidas por arma blanca, por lo que la investigación pasó a centrarse en la posible comisión de un homicidio.

Fruto de las primeras pesquisas, los investigadores obtuvieron datos que apuntaban a este joven, que "habría mantenido una relación afectiva con una bisnieta de la fallecida", la cual habría manifestado además un relato compatible con una "posible" situación de violencia de género vivida con el sospechoso.

Las diligencias practicadas por la Guardia Civil también habrían permitido situar al joven ahora detenido en el lugar de los hechos, por lo que se activó un dispositivo para su localización en domicilios y lugares que frecuentaba.

Finalmente, pasadas las 19,00 horas de este martes, y gracias a la colaboración de su familia, el joven fue localizado y detenido en la localidad de Loja. Se le atribuye la presunta autoría de los delitos de homicidio, incendio, tráfico de drogas y violencia de género.