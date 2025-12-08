A prisión un acusado de robar un coche sacando del mismo a su conductor y en una gasolinera de Granada

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

GRANADA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un hombre de 46 años de edad detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Trasmarin', como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de robo con fuerza en una gasolinera de la provincia de Granada.

Según ha explicado la Guardia Civil este lunes en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre, cuando, a media tarde, el detenido, junto a otros dos individuos, presuntamente abordó al conductor de un turismo en las inmediaciones del polideportivo de la localidad granadina de Albolote, lo sacaron del mismo por la fuerza y le robaron el coche.

Posteriormente se desplazaron hasta una gasolinera próxima, pero la encontraron cerrada momentáneamente, por lo que procedieron a forzar la puerta de acceso y, tras acceder al interior, sustrajeron la máquina registradora, monedas de la máquina de lavado y artículos diversos, según relata el instituto armado.

Agentes de la Guardia Civil del Área de Investigación de Maracena (Granada) se hicieron cargo de la investigación de estos robos, mientras que el vehículo sustraído fue recuperado dos días más tarde en una localidad del área metropolitana de Granada.

La investigación llevada a cabo por los agentes y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad hizo posible determinar la autoría de ambos robos.

En colaboración con los agentes del Área de Investigación de Atarfe (Granada), la Guardia Civil procedió a la detención de uno de los implicados, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de robo con fuerza, quien, tras quedar a disposición judicial, ha ingresado en prisión. La investigación "continúa abierta para proceder a la detención del resto de implicados en estos hechos", señalan desde el instituto armado.