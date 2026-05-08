A prisión el cabecilla de un clan familiar asentado en Sevilla dedicado al tráfico de heroína en Jaén y Córdoba

Plantación 'indoor' de marihuana desmantelada. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas tras desarticular un clan familiar dedicado, presuntamente, al tráfico de drogas y a la defraudación de fluido eléctrico, en una operación desarrollada de forma conjunta por efectivos policiales de Écija (Sevilla) y Linares(Jaén).

El dispositivo se ha desarrollado en tres fases y ha permitido esclarecer la actividad de este entramado criminal, asentado en la provincia de Sevilla, y con distribución de sustancias estupefacientes en distintos puntos de Andalucía, informa en una nota de prensa.

Durante las primeras gestiones, los agentes lograron intervenir una importante cantidad de heroína en la provincia de Jaén, lo que permitió avanzar en la investigación sobre el principal núcleo familiar encargado de la distribución. Posteriormente, se establecieron vigilancias y seguimientos que permitieron localizar al principal investigado, así como los inmuebles presuntamente utilizados para la actividad ilícita.

Los investigados empleaban a terceras personas, en muchas ocasiones con problemas de adicción, para realizar los transportes de droga y dificultar así su vinculación directa con la sustancia intervenida. Tres fases operativas

En una primera fase se procedió a la detención de un varón y a la intervención de cerca de dos kilogramos de heroína, además de sustancia de corte. En una segunda, y tras nuevas vigilancias, fue detenido otro varón en la provincia de Córdoba, interviniéndose más heroína, así como pequeñas cantidades de otras sustancias estupefacientes. Finalmente, en la fase de explotación final, se llevaron a cabo cuatro entradas y registros en domicilios ubicados en la localidad sevillana de Dos Hermanas, y se detuvo al principal investigado.

En el conjunto de la operación se han intervenido más de dos kilogramos de heroína, 500 plantas de marihuana, distintas cantidades de MDMA, sustancia de corte y un arma de fuego corta. A uno de los detenidos se le ha decretado ingreso en prisión provisional.