La producción industrial sube un 7,1% en marzo en Andalucía, cinco puntos más que la media nacional

Infografía con cifras de producción industrial en Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 7,1% interanual el pasado mes de marzo en Andalucía, cinco puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Andalucía.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y disminuye en otras ocho. Murcia (+11,7%), Castilla y León (+9,6%) y Andalucía (+7,1%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Asturias y Baleares con retrocesos de un 13,9%, 7,1% y un 5%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha aumentado un 2,9%, frente a un descenso del -0,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 4,9% con un descenso del 7,3% en el caso de los duraderos y un 6,9% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 10,9%, los bienes intermedios anotaron un 0,3% menos y los de la energía, un 15,2% más.