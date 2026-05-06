El Programa Ciberexpert@ forma este curso a más de 500 escolares de Jaén en el uso seguro y responsable de Internet

Entrega de carnés del programa Ciberexpert@. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 522 escolares de 13 centros de la provincia de Jaén han participado este curso en el Programa Ciberexpert@, impulsado por el Cuerpo Nacional de Policía para incidir en el uso seguro y responsable de Internet.

Así lo ha indicado este miércoles el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, quien ha presidido en el Teatro Darymelia la entrega de los carnés de Ciberexpert@ al alumnado de cuatro centros educativos de la capital.

Un acto al que también han asistido la comisaria jefa de la Policía Nacional en la provincia, Layla Dris Hach-Mohamed; la concejala jiennense de Seguridad Ciudadana, María del Carmen Angulo, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y de Universidad, Francisco Solano.

Fernández ha explicado que han aprendido a detectar los peligros de la red y los agentes desarrollan una labor de concienciación para que los menores utilicen Internet de forma segura. En la ciudad de Jaén, 200 escolares del Cándido Nogales, Divino Maestro, Monseñor Miguel Castillejo-Vera Cruz y Sagrado Corazón de Jesús han recibido su carné acreditativo, tras completar la formación y superar el test final del programa.

Durante su intervención, ha destacado que, a través de charlas formativas en los centros educativos, se promueve un uso positivo y seguro de Internet, al tiempo que se advierte sobre los riesgos reales a los que pueden enfrentarse los menores en la red.

En este sentido, ha señalado la importancia de la privacidad y de la educación digital como elementos fundamentales en la formación de las nuevas generaciones. El curso ha abordado cuestiones como el ciberacoso, el 'grooming', el 'sexting', la suplantación de identidad, el acceso a contenidos inapropiados o la gestión de la privacidad y la identidad digital, aspectos cada vez más presentes en la sociedad actual.

Ciberexpert@ tiene como principales objetivos enseñar a los jóvenes a utilizar Internet de manera segura, apoyar a las familias en la educación digital de sus hijos e hijas y contribuir a la creación de un entorno online más protegido.

Al respecto, ha subrayado la necesidad de este tipo de formación en una sociedad cada vez más digitalizada, donde Internet forma parte esencial del día a día. Además, ha advertido del incremento de los delitos relacionados con las nuevas tecnologías en la provincia, lo que refuerza la necesidad de seguir impulsando iniciativas de prevención desde edades tempranas.

Fernández ha resaltado, igualmente, la labor de la Policía Nacional, no solo en el ámbito de la seguridad ciudadana, sino también en su función educativa, acercándose a los centros escolares para formar y concienciar a los menores.

Finalmente, ha felicitado al alumnado por su implicación y le ha animado a compartir lo aprendido en su entorno, contribuyendo así a un uso más seguro y responsable de Internet, al tiempo que ha agradecido el compromiso del profesorado y de las familias en la educación digital de los menores.

HÁBITOS SEGUROS Y RESPONSABILIDAD

La comisaria jefa del CNP en la provincia ha explicado que el programa Ciberexperto, impulsado por la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, quiere "prevenir y concienciar sobre los riesgos de Internet, tanto en menores como en la población en general".

Además, ha insistido en la importancia de "adoptar hábitos seguros en la red, como no compartir contraseñas, evitar contactos desconocidos y no difundir contenidos que vulneren la intimidad". Asimismo, ha señalado que los menores poseen cada vez mayores habilidades digitales que los adultos, por lo que es fundamental educarlos en un uso responsable de Internet para prevenir riesgos futuros.

También la concejala de Seguridad Ciudadana ha valorado esta iniciativa y ha agradecido la implicación de los colegios participantes, además de incidir en la importancia de que el alumnado no sea ciberespectador, sino que "actúe con responsabilidad para evitar situaciones de acoso en el entorno digital". Al hilo, ha subrayado que todas las administraciones deben implicarse para afrontar estos riesgos.

Cuestiones en las que ha coincidido, igualmente, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación. Ha recalcado que se trata de sensibilizar y formar para minimizar los riesgos que los menores pueden encontrarse en el uso cotidiano de la TIC.

De ahí que se les acerque, al igual que a su entorno educativo y familiar, al uso de herramientas que faciliten una navegación más segura, capacitándoles en el uso seguro de las redes sociales y concienciándoles de la importancia de una buena gestión de la privacidad 'on line' y 'off line'.