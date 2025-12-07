La provincia de Córdoba continúa su caída de población pese al crecimiento de extranjeros, con 1.150 habitantes menos

Archivo - La Plaza de las Tendillas en Córdoba con personas paseando. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Córdoba continúa su caída de población en este año, con un total de 773.163 habitantes censados, tras los 774.313 de 2024, siendo 1.150 más, y los 777.622 de 2021, unos 4.450 más, todo ello pese al crecimiento de la población de extranjeros, que ha crecido en unas 8.000 personas en cinco años, 2.036 en el último, frente a la caída de españoles, en más de 12.000 en cinco años, con 3.186 de 2024 a 2025.

Así se recoge en las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el censo anual de población, en el que figura que la población de cero años a principios de 2025 ha sido de 8.023 habitantes, tras los 8.207 del año anterior, con 7.660 españoles, casi 400 menos, a la vez que los extranjeros han descendido también, de 380 a 363. La población española de cien años y más sube de 247 a 265 personas en un año, siendo más mujeres que varones.

En cuanto a la capital, la población desciende de 324.902 habitantes a 324.159, alcanzado un pico en 2024, después de que 2023 registraba 324.418 personas; en 2022, 321.995, y en 2021, un total de 322.327 habitantes. Y en el resto de la provincia, destacan las subidas de Lucena, de 43.040 a 43.410; La Carlota, de 14.377 a 14.520; Puente Genil, de 29.879 a 29.977, y Almodóvar del Río, de 7.981 a 8.029 habitantes, entre otros municipios.

Mientras, en el lado opuesto, entre las localidades que registran descensos se encuentran Montilla, de 22.315 a 22.192 habitantes; Palma del Río, de 20.605 a 20.535; Baena, de 18.360 a 18.335; Cabra, de 20.016 a 19.986; Villanueva de Córdoba, de 8.371 a 8.322, y Fuente Palmera, que baja de los 10.000, concretamente de 10.001 a 9.932, entre otras poblaciones.