Una psicóloga avisa que los familiares del siniestro de Adamuz están "cansados", quieren información y "cerrar" el duelo

Exterior del Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde se atiende a los familiares de víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga de Cruz Roja María Eugenia Castro, que forma parte del equipo que asiste en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba a los familiares de las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, ha avisado este miércoles que los familiares ya "están muy cansados" y quieren tener "toda la información" para poder "cerrar" el proceso de duelo en el que están inmersos.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Castro ha explicado que quienes asisten a los familiares, "como equipo psicológico", están con ellos "durante todo el proceso, en el acompañamiento, en la notificación de aquellas noticias que tengan que comunicar a las familias, en esos momentos del duelo, que hay que trabajar con ellos", durante "toda la espera", en "la gestión de la incertidumbre", procurando que "este proceso sea lo menos doloroso posible y que tengan esas herramientas para poder afrontarlo".

Ello es clave, "sobre todo para cuando vuelvan a su día a día y que puedan afrontar este duelo de la forma lo más saludable posible", pero lo cierto es que "ya son muchos días y están cansados", porque "llevan ya desde el domingo. Tienen ganas de ir cerrando este proceso y con ganas también de tener toda la información", para poder "cerrar este proceso de duelo, con tanta angustia como lo están viviendo. Están muy cansados", según ha reiterado.

La psicóloga ha precisado que "el duelo se va modificando, primero van pasando por ese momento de shock, de no creérselo, de pensar que no me ha pasado a mí, con esa incertidumbre de si será esto verdad o no, la negación, pero ahora ya están un poco también más apaciguadas esas sensaciones. Ahora viene la parte de asimilarlo, de cerrarlo, y también se buscan explicaciones. Todo esto entra dentro de un proceso normal", es decir "estas reacciones son normales" en el marco de "un acontecimiento que no es normal".

En cuanto a cómo gestionar la situación que viven quienes aún no tienen noticias precisas sobre sus familiares, Castro ha señalado que "es una de las cosas más complicadas, porque ellos saben que tienen que esperar. Ya han pasado unos días y ese primer impacto ya lo han superado, pero ahora todavía sigue la espera", y "la gestión de la espera, la gestión de la no información o la información que ellos quieren que llegue rápido, y que no está llegando tan rápido porque tiene su procedimiento. Entonces, gestionar eso es complicado".

"Tenemos que darles pautas, herramientas, y los tenemos que acompañar y hacerles ver que también es importante que vayan cerrando cicatrices que están teniendo y esto es otra parte más de esa cicatriz de duelo", según ha indicado la psicóloga de Cruz Roja.

Junto a ello, Castro ha aclarado que los propios psicólogos, junto con los bomberos, policías, guardias civiles, sanitarios y todo aquel personal que ha estado implicado en esta emergencia, también precisan de "una intervención posterior". En este caso se les aplica una técnica para "hacer ese trabajo luego de desconexión, tan importante en los profesionales que han estado en esta labor".