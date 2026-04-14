PSOE acusa de "desastrosa gestión" a Junta por "poner en riesgo ocho millones" para el Palacio de Congresos de Granada

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granaday exalcalde, Paco Cuenca, junto a la edil socialista Eva Fernández, en el Palacio de Congresos. - PSOE GRANADA

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y exalcalde, Paco Cuenca, ha criticado este martes la que ha considerado "una desastrosa gestión" de la Junta de Andalucía "que ha puesto en riesgo ocho millones de fondos europeos que se consiguieron para el Palacio de Congresos" de la ciudad.

En rueda de prensa junto a la edil socialista Eva Fernández, se ha referido a la que ha señalado como "ineficacia y mala gestión del PP en la Junta, que están a punto de costarle a Granada la pérdida de los fondos europeos para la mejora del Palacio de Congresos".

En este sentido, ha alertado de que el plazo límite de ejecución finaliza el 30 de junio, por lo que ha asegurado que, "a estas alturas y dada la inacción reinante, es materialmente imposible que las obras terminen a tiempo".

Cuenca ha valorado el "intenso trabajo" realizado por su anterior equipo de gobierno para estabilizar la gestión del recinto y situarlo "en el top mundial, logrando hitos de prestigio para la ciudad como la celebración de los premios Goya o la cumbre de jefes de Estado".

El exregidor socialista ha explicado que ese posicionamiento permitió atraer una inversión de casi ocho millones de euros en 2023, unos fondos que el actual Gobierno de la Junta "ha puesto en peligro por su incapacidad".

Según ha detallado el socialista, el presidente de la Junta y la alcaldesa de Granada, Juanma Moreno y Marifrán Carazo, "perdieron más de un año retrasando la licitación con la excusa de un convenio con el Ayuntamiento que resultó ser innecesario", lo que ha calificado como "una pérdida de tiempo injustificable".

Además, ha afeado la estrategia de "vender humo" del PP, y ha criticado que, "aunque en junio de 2025 se hicieron la foto para anunciar actuaciones inmediatas, pasó septiembre y de momento no se ha movido ni un solo ladrillo".

Para el viceportavoz local socialista, a esto se suma "un despropósito técnico sin precedentes, ya que cuando por fin licitaron la actuación, los pliegos estaban mal redactados". Al respecto, Cuenca ha detallado que se dejaron intervenciones clave fuera de las bases técnicas, "lo que obligó a la empresa adjudicataria a pedir una modificación del contrato y más presupuesto antes siquiera de empezar".

"Esta cadena de errores ha provocado que no haya sido hasta el pasado mes de marzo de 2026 cuando la empresa ha presentado el proyecto modificado, una fecha límite que hace inviable cumplir con el calendario europeo", ha expuesto. En este contexto, el socialista ha censurado la "pasividad" del gobierno de Moreno Bonilla y ha lamentado que la alcaldesa de Granada "no reclame nada ante una inacción que contrasta con ciudades como Córdoba, donde estos espacios ya han sido modernizados".

Cuenca ha instado a los responsables 'populares' a que, si su gestión provoca la pérdida de los fondos europeos por incumplir el plazo del 30 de junio, sea la Junta de Andalucía la que abone dicha cantidad con fondos propios autonómicos. De igual forma, ha reclamado la presentación inmediata de un plan de inversiones para la actualización de las instalaciones del Palacio de Congresos.

PARQUE DE LAS FAMILIAS

Cuenca ha aprovechado la comparecencia para responder a las acusaciones del edil de Urbanismo sobre el Parque de la Familia. El viceportavoz socialista ha tildado de "desfachatez" y "soberbia" que el PP "intente responsabilizar a la anterior Corporación del riesgo de perder un millón y medio de euros para esa zona verde".

Al respecto ha añadido que su gobierno "dejó listo el anteproyecto y la financiación hace casi tres años", por lo que ha exigido al actual equipo local del PP "que se baje del trono, asuma su propia incompetencia por no haber terminado la infraestructura en todo este tiempo y se ponga a trabajar por el bien de la ciudad en lugar de buscar culpables".