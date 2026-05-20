PSOE-A acusa a la Junta de usar Cataluña como "cortina de humo" para que no se hable de lo que "negocia" Moreno con Vox

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz en funciones de buscar una "nueva cortina de humo" en relación a Cataluña para que "no se hable" de lo que "está negociando" el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con Vox para ser de nuevo investido tras haberse quedado a dos escaños de la mayoría absoluta en las recientes elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo, 17 de mayo.

En un comunicado, el portavoz socialista ha replicado así a unas declaraciones de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), quien este miércoles ha pedido a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que dé "explicaciones de por qué permite los privilegios" del Ejecutivo central al "independentismo" catalán, y ello al hilo del acuerdo entre el Gobierno que dirige el socialista Salvador Illa y ERC para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat catalana de 2026.

"El único privilegio que se está negociando ahora mismo en nuestra tierra, a oscuras y de tapadillo es el de Moreno Bonilla con la prioridad nacional que le reclama Vox para poder seguir en San Telmo", ha replicado Francisco Cuenca, que ha tildado de "sorprendentes" las declaraciones de la consejera portavoz, y las ha enmarcado en una "nueva cortina de humo" del Gobierno andaluz con el objetivo de "distraer la atención y que no se hable de lo realmente importante".

Lo realmente importante, a juicio del portavoz del PSOE-A, es lo que Moreno "está dispuesto a entregar a Vox a cambio de seguir en San Telmo", ante lo cual el representante socialista ha exigido "transparencia y valentía" al líder del PP-A, "para decir a las claras lo que no se ha atrevido a decir durante la campaña electoral".

En esa línea, Cuenca ha considerado que el presidente de la Junta en funciones debe dar cuenta de "qué leyes va a derogar", "qué consejerías les va a entregar" a Vox, o qué "derechos y servicios sociales va a recortar" con tal de "complacer" a dicha formación.

Tras insistir en que Moreno tiene que ser "valiente" y "contar los verdaderos privilegios" que va a entregar al partido de Santiago Abascal, Cuenca ha acusado también al Gobierno del PP-A de difundir una "nueva mentira" sobre la financiación autonómica, un tema sobre el que "nunca ha sido coherente ni ha defendido los intereses de los andaluces", según ha apostillado el representante del PSOE-A.

"Si de verdad estuviera preocupado por la financiación de Andalucía", Moreno "diría que sí, sin ninguna duda, a los casi 19.000 millones que le correspondería a nuestra tierra si se acogiera a la condonación de la deuda", ha advertido Francisco Cuenca para concluir.