Junta pide a Montero "explicaciones de por qué permite los privilegios" del Gobierno al "independentismo" catalán

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, este miércoles en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha pedido este miércoles a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que dé "explicaciones de por qué permite los privilegios" del Ejecutivo central al "independentismo" catalán.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, España se ha pronunciado así en relación con el acuerdo entre el Govern y ERC para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat catalana de 2026.

Ha indicado que el "Gobierno de España sigue concediendo privilegios a otros territorios y al independentismo catalán", algo que no se puede entender desde Andalucía, con la "sequía inversora" que padece por parte del Estado, que "no hace ningún tipo de inversiones" en esta tierra.

Asimismo, Carolina España ha señalado que no se puede entender que a Cataluña se le "dé el 100% de la recaudación de los tributos cuando al resto de comunidades autónomas solo se nos da el 50%".

Por lo tanto, según ha insistido, estamos ante "otro nuevo agravio y castigo a Andalucía, que seguramente los socialistas" conocían a lo largo de toda la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo y "lo ocultaron".

Para Carolina España, la dirigente del PSOE-A "debe de dar muchas explicaciones de por qué está permitiendo nuevos privilegios para otros territorios que son nuevos castigos y maltratos para Andalucía".