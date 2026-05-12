PSOE-A afea a Moreno "utilizar el drama de Adamuz por pura estrategia electoral": "No todo vale"

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por Huelva al Parlameto, María Márquez, este domingo en el acto del PSOE-A en Gibraleón con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Foto de archivo). - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

ISLA CRISTINA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha acusado este martes al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de "utilizar el drama" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, por el que murieron 46 personas, "por pura estrategia electoral" en el marco de la campaña de los comicios andaluces del 17 de mayo, para "confrontar" con los socialistas.

Así lo ha denunciado la también cabeza de lista del PSOE por Huelva en estas elecciones en una atención a medios en la localidad onubense de Isla Cristina, y al hilo de la petición de explicaciones que Juanma Moreno dirigió este pasado lunes a la candidata socialista a la Junta y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre lo ocurrido en dicho siniestro ferroviario, cuando ella era vicepresidenta primera del Gobierno.

Sucedió en el marco del debate a cinco que Canal Sur organizó este pasado lunes entre los aspirantes a la presidencia de la Junta de las formaciones con representación parlamentaria en la última legislatura.

María Márquez ha considerado que "lo que hizo" Juanma Moreno en dicho debate con el accidente de Adamuz "es muy grave", y después de que el alcalde de dicho municipio cordobés haya trasladado por redes sociales críticas a la actuación de la administración autonómica tras la tragedia, ha subrayado que el referido regidor socialista, Rafael Moreno Reyes, "ha tenido una actitud intachable" ante "una tragedia que además golpeó severamente a la provincia de Huelva".

"No todo vale", ha sentenciado la vicesecretaria general del PSOE-A, quien se ha preguntado "cómo se atreve" el presidente de la Junta y del PP-A "a utilizar el drama de Adamuz por pura estrategia electoral para confrontar con el Partido Socialista".

"Se lo ha dicho el alcalde de Adamuz y se lo han dicho las propias víctimas, que ya está bien, que quieren hacer su duelo en paz, que bastante tienen, y que lo que queremos todos es que se esclarezca la verdad, se sepa la verdad y que no oculte información", ha añadido María Márquez.

En ese punto, la representante del PSOE-A ha remarcado que desde su partido llevan "mucho tiempo" pidiendo saber "qué pasó con el 112" y "con los servicios de emergencia" tras el accidente, y al respecto ha puesto de relieve que el alcalde contó este pasado lunes que "no hubo asistencia sanitaria en dos horas".

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha incidido así en criticar que Moreno "se haya atrevido a utilizar esta tragedia políticamente, electoralmente, sin ser transparente y sin dar explicaciones de un servicio sanitario que es su competencia, que depende de él, y que lo haya utilizado para confrontar" con el PSOE y "para atacar" a dicha formación.

Tras reiterar que "no todo vale", María Márquez ha agregado que "el dolor de la gente no puede formar parte del 'pim-pam-pum' electoral" y "político por que Moreno Bonilla intente arañar un puñado de votos". "Nosotros no lo vamos a consentir, y seguimos estando donde siempre, en el lado de la verdad", ha remachado la vicesecretaria socialista.

"Queremos que se investigue, queremos que haya transparencia, que se conozca la verdad, y seguimos estando al lado de las víctimas, que tienen que seguir haciendo su duelo en paz, que bastante tienen", ha dicho también la cabeza de lista del PSOE por Huelva.

VALORACIÓN DEL DEBATE EN CANAL SUR

Por lo demás, María Márquez ha valorado con "satisfacción" el papel de María Jesús Montero en el referido debate de Canal Sur, por "cómo se expresó y cómo pudo trasladar las propuestas" del PSOE-A, mientras que, según ha opinado, Juanma Moreno "volvió a hacer el ridículo como la última vez", en referencia al anterior debate 'a cinco' de esta campaña, organizado por RTVE.

En esa línea, María Márquez ha criticado que Moreno no ofreció "ni respuestas a los problemas que tienen los andaluces, ni propuestas", y que en esta campaña "sólo habla de 'yo', 'mí', 'me', 'conmigo'". "Sólo dice si voy a sacar un diputado más, voy a sacar un diputado menos", cuando "eso no nos interesa a los andaluces", a quienes lo que les interesa es que se les "dé solución" a sus problemas, "muchos" de los cuales son "por culpa de la gestión del Partido Popular", según ha zanjado la representante socialista.