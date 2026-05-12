Moreno confirma que la vaca 'Fadie' sigue viva, aunque está mayor, y que la visitará: "Hay cariño y amor"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al director general de Cadena Ser en Andalucía, Antonio Yélamo (i) interviene durante el Encuentro Ser. A 12 de mayo de 2026 en Sevilla, - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha confirmado este martes, como noticia de "última hora", que la vaca 'Fadie', que reside en la explotación ganadera 'El Cruce' de Añora (Córdoba), está viva, aunque mayor, y que la visitará en estos últimos días de la campaña electoral por las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Moreno conoció a 'Fadie' en la campaña de las elecciones andaluzas de 2018, tras las cuales llegó a la Presidencia de la Junta, aunque sin ganar los comicios, mientras que la volvió a visitar en la campaña de las elecciones de junio de 2022, que el PP-A ganó con mayoría absoluta.

Por ello, Moreno calificó a 'Fadie' como su "talismán", además de su amiga.

Durante su conversación este martes con los miembros de la 'Cámara de los Balones' durante su participación, en Sevilla, en el foro Encuentros Ser con motivo de las elecciones del 17 de mayo, Moreno ha trasladado como noticia de última hora que "la vaca está viva", después de un gran ejercicio por parte del veterinario, 091 y un equipo importante en materia de rehabilitación, y está "en plena forma".

"Está mejor, ha pasado por momento duros", ha indicado Moreno, apuntando que pensaba que la campaña se le "iba al carajo" si no podía visitar a su vaca.

"Cuando me ve, el cariño que me pone, los ojos cuando me ve, es una cosa", ha señalado Juanma Moreno, quien ha indicado que entre él y 'Fadie' hay "cariño" y "amor". Ha reconocido que no le gusta el vaquero que la cuida a diario porque tiene un trato "íntimo".



