Las hermanas García Caparrós se suman a la campaña telefónica de Por Andalucía para movilizar el voto de cara al 17M

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, junto a las hermanas García Caparrós en un acto de la campaña del 17M. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que con 18 años fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza, se han sumado al "centro de voluntariado telefónico" que está impulsando Por Andalucía para "movilizar el voto" de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Hola, somos las hermanas García Caparrós, hermana de Manuel José, asesinado el 4 de diciembre de 1977 cuando los andaluces andaluza nos levantamos para conseguir la autonomía de nuestra tierra", comienza el mensaje automático grabado por Loli, Paqui y Puri.

Según ha indicado la coalición en una nota, las hermanas han destacado en el audio "la lucha del pueblo andaluz por conquistar sus derechos y llaman a acudir a las urnas por Andalucía y por Antonio Maíllo". "La historia nos enseña que si luchamos no hay nada escrito", señalan en uno de los mensajes grabados.

Asimismo, han subrayado que "la izquierda que atiende los problemas de las familias trabajadoras, defiende lo público y garantiza los derechos". En otra de las llamadas, piden además a la ciudadanía que "convenza a sus amigos y familiares para que vayan a votar" en esta última semana de campaña.

Por Andalucía ha indicado que el funcionamiento del centro de llamadas combina una primera toma de contacto automatizada con el posterior trabajo directo de voluntarios y voluntarias de la coalición. Tras escuchar el mensaje inicial de las hermanas García Caparrós, las personas que lo deseen pueden solicitar ser contactadas personalmente por el equipo de Por Andalucía, que explica medidas del programa electoral y conversa sobre las principales preocupaciones sociales y económicas de la ciudadanía andaluza.

La campaña "busca movilizar a los indecisos" y "activar la memoria andalucista", pero también, han señalado, que "los votantes ya convencidos se unan de una manera activa a la campaña".

Coincidiendo con el 45 aniversario del Caso Almería, Antonio Maíllo anunció hace unos días el compromiso de ampliar la Ley de Memoria Democrática andaluza hasta 1981 para incluir a las víctimas de episodios como el asesinato de Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas a manos de la Guardia Civil en 1981.

Una medida con la que la candidatura busca "reparar una deuda democrática" con quienes sufrieron violencia política durante la Transición. Asimismo, ha reivindicado durante esta campaña el trabajo realizado por las fuerzas políticas que integran la coalición para lograr la desclasificación de documentos relacionados con el asesinato de Manuel José García Caparrós y avanzar en su reconocimiento institucional.

Este mismo año, el Congreso aprobó indemnizar a García Caparrós como víctima de la represión franquista, después de décadas de reivindicación de su familia y de colectivos memorialistas. Para la coalición, el reconocimiento de la verdad, la reparación y la memoria de las víctimas andaluzas de la violencia política "sigue siendo una obligación democrática fundamental para seguir construyendo Andalucía".



