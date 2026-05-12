Moreno no descarta que Sánchez tenga que adelantar las generales a julio si PSOE-A sufre una "derrota muy fuerte"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene durante el Encuentro Ser. A 12 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del PP-A y candidato a la reelección como pr - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha considerado este martes que una "derrota muy fuerte" del PSOE-A en la elecciones autonómicas del 17 de mayo podría llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones generales a julio.

Durante su participación en el foro Encuentros Ser, en Sevilla, Juanma Moreno ha manifestado, ante todo, que Sánchez es "absolutamente imprevisible y puede pasar cualquier cosa con él", pero sí es verdad que hay algo que sí podría precipitar que convocara de manera inmediata en el mes de julio y es que el PSOE-A, el día 17 de mayo, vaya a un "suelo muy bajo".

Se ha referido a un escenario de un PSOE-A en el Parlamento andaluz bajando de los 30 escaños que ha tenido en la última legislatura, frente a una mayoría amplia del PP-A.

"Creo que empezaría a haber una rebelión interna de alcaldes, que es lo que precipitó ya las elecciones del 23 de julio de 2023, y Sánchez sofocó esos movimientos, esa rebelión, pues convocando elecciones", ha señalado.

Se ha mostrado convencido de que Sánchez va a "intentar aguantar todo lo que pueda buscando un escenario que le sea más favorable que el actual, pero lo que todo parece indicar es que el Partido Socialista de Andalucía no tiene ninguna opción de gobierno".

Ha manifestado que los sondeos propios que maneja su partido, los conocidos 'tracking', dicen que el PP-A está "muy cerca de esa mayoría de estabilidad", pero que hay "cuatro o cinco provincias donde el último diputado está en juego, en el aire, y entre "15.000 y 20.000 votos pueden cambiar el mapa de Andalucía".

"Puede suceder perfectamente que yo me quede a dos o tres escaños de la mayoría absoluta y puede pasar perfectamente que esté por encima de la mayoría absoluta", ha indicado Moreno, quien ha añadido que ambas "cosas son posibles porque van a depender de esa horquilla muy finísima que hay en una serie de provincias donde nos estamos jugando en los restos el diputado".

En estos cuatro días que restan de campaña, ha manifestado que ekl PP-A se va a volcar en trasladar a los ciudadanos que esto "no está ganado, que las encuestas nos han enseñado a lo largo de la historia democrática que fallan muchas veces". "Loo que vamos a hacer en estos cuatro días es movilizar al máximo a nuestro electorado y, sobre todo, hablarle a los indecisos, aquellos que han perdido la fe en la política y que no quieren ir a votar".

"Yo lo que quiero es animarlos a que vayan a votar por una estabilidad", ha indicado el candidato del PP-A, insistiendo en que si no se logra esa mayoría de estabilidad lo que viene es el "lío" y tener que depender de "los caprichos" de una fuerza como Vox y de un dirigente político "en un despacho de Madrid, en la sede" nacional de ese partido.

Según Moreno, ya hay dos partidos políticos, PSOE-A y Vox, que han dicho "clara y manifiestamente que no van a abstenerse" para que el fuera investido presidente aunque sacara "54 diputados y nos falten 10 votos para el 55", que es mayoría absoluta.

"No hay voto indirecto, por tanto, los ciudadanos lo tienen más claro: O tenemos una mayoría suficiente, o vamos a depender de un chantaje permanente y constante, en este caso por parte de Vox", ha dicho.

Sobre el debate electoral que se desarrolló ayer lunes en la RTVA, ha manifestado que los andaluces vieron claramente que "hay dos bloques", el de los partidos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, y el bloque de gobierno que representa el PP-A.

El único objetivo del bloque de la oposición, según ha señalado, es "romper la mayoría de estabilidad de la que hemos disfrutado los andaluces" y "no tienen programa de gobierno", sino que sólo tienen la "crítica" especialmente a la situación de la sanidad y ofrecen propuestas "irreales, porque son incumplibles" y en algunos casos son incluso "ilegales", como algunas de Vox.

