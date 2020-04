PSOE-A afirma que Moreno tiene "alergia" al Parlamento y debatirá con un "formato" a su elección

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A se ha mostrado convencido este martes de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene "alergia" al Parlamento y ha denunciado que en el debate que se desarrollará en próximos días sobre la situación del coronavirus en la comunidad, participará con un "formato" a su elección que realmente impide ese debate en profundidad.

En una rueda de prensa telemática, el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento, Manuel Jiménez Barrios, ha manifestado que Moreno realmente "no quiere acudir a dar las explicaciones que todo el mundo reclama", y será "el último presidente autonómico que va a dar la cara en la sede de la soberanía popular de la comunidad". "Ahora va a acudir por fin, pero no en el Pleno, sino de nuevo ante la Diputación Permanente, un órgano que nos suscita serias dudas jurídicas, y en un formato que ha elegido para no tener que confrontar en un debate con ideas, ahora tan necesarias, con el PSOE, el principal partido de la oposición y de Andalucía, en escaños y votos", según ha denunciado.

Según ha explicado, Moreno acudirá a la Cámara con "un formato elegido a su medida, él con una intervención sin límite de tiempo, y escasos 15 minutos para la oposición, y luego otra réplica de escasos 5 minutos para la oposición, y eso en función de ese acuerdo de las fuerzas de la derecha con el voto de Vox".

"Creo que no quiere debatir con el principal partido de la oposición porque prefiere la seguridad que le da recorrer las televisiones nacionales o los tele promter. No sé a qué le tiene miedo, porque el PSOE está para arrimar el hombro y ofrecer lealtad", ha sentenciado Jiménez Barrios.