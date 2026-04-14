El PSOE de Córdoba celebra la "normalidad" del relevo en la Alcaldía de Cardeña, que IU deja en manos de un socialista

José Manuel Ruiz (PSOE) recibe el bastón de mando, como nuevo alcalde de Cardeña, de la anterior regidora, Catalina Barragán (IU). - PSOE

CARDEÑA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz y portavoz socialista en la Diputación cordobesa, Esteban Morales, ha celebrado este martes la "normalidad" con la que se ha dado "cumplimiento" al previsto relevo en la Alcaldía en Cardeña (Córdoba), que se ha materializado este mismo día con la toma de posesión del socialista José Manuel Ruiz como nuevo regidor, al entregarle el bastón de mando la anterior alcaldesa, Catalina Barragán (IU), merced al pacto de gobierno suscrito entre ambas fuerzas tras las pasadas municipales.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha destacado la "naturalidad y orden en el traspaso de poderes" y ha resaltado "la fuerza y el empuje de los 30 alcaldes y alcaldesa socialistas de la provincia, de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, para provocar un cambio de rumbo y la llegada de un gobierno progresista a la Junta de Andalucía, con María Jesús Montero como presidenta".

Con Cardeña, según ha recordado, son 30 los municipios cordobeses, del total de 77, que son gobernados por el PSOE, a los que se suman las presidencias en dos de las cuatro entidades locales autónomas (ELA) de la provincia, la de Ochavillo del Río (Fuente Palmera) y la de Algallarín (Adamuz).

"Cardeña no se rinde después de varios años de gobierno progresista, y ahora será el nuevo alcalde, el compañero José Manuel Ruiz, del PSOE, el que seguirá trabajando para la gente", ha trasladado el candidato socialista, quien ha agregado que "Cardeña necesita futuro y el futuro no puede ser sólo del trabajo del PSOE y de su alcalde".

En este sentido, ha afirmado que José Manuel Ruiz "necesita que Juanma Moreno (PP) deje de ser presidente de la Junta el próximo 17 de mayo, para poner fin al recorte de las prestaciones sanitarias en su municipio, acabar con que el PP vacíe y cierre aulas en los colegios públicos, devolver los derechos a los mayores que esperan la dependencia y darle oportunidades a los jóvenes y respuestas a sus mayores problemas, entre ellos la vivienda".

Esteban Morales ha incidido en que "el futuro está aquí y lo podemos decidir dentro de un mes en las urnas, con María Jesús Montero", afirmando que "juntos y juntas" lo van "a conseguir, para hacer que Cardeña afronte un futuro mejor".

El nuevo alcalde de Cardeña, José Manuel Ruiz, ha destacado el "honor y la enorme responsabilidad" que asume como regidor de Cardeña y de sus pedanías de Azuel y Venta del Charco, "como así lo teníamos pactado y que se ha materializado hoy, con normalidad, sin muchos titulares ni portadas, sólo trabajando para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas de nuestro municipio, a lo que me voy a dedicar con total entrega", ha concluido.