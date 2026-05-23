El PSOE de Córdoba exige mejores en la planificación de Aucorsa para la Feria

Archivo - La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este sábado mejoras en la planificación de la empresa municipal de autobuses urbanos, Aucorsa, durante la Feria de Córdoba, toda vez que en las últimas ediciones festivas se han venido dando situaciones en las que "se ha desbordado la afluencia de usuarios de en determinados días y tramos horarios".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, esta situación, según la edil, ha dado lugar a algunas incidencias que fueron reclamadas por el Grupo Municipal Socialista. En el último consejo del pasado jueves, 21 de mayo, por ejemplo, el PSOE ha reclamado mejoras en la compra de los tickets para agilizar el acceso de las "largas colas al autobús", colas que, "en algunos momentos, supusieron un verdadero colapso de vehículos, taxis y usuarios del transporte público".

Asimismo, Bernal también ha solicitado mejoras a Aucorsa en el servicio de la periferia, así como el refuerzo en las líneas ya saturadas, como son la línea 7 y 3.

"Desde el PSOE creemos necesario que se haga una mejor planificación de la comunicación por transporte público urbano con el recinto ferial, por el beneficio de las y los cordobeses y de todos los visitantes de la Feria de Córdoba", ha concluido.