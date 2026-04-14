El PSOE de Córdoba presenta una propuesta integral para impulsar la escalada y el montañismo en la ciudad

El concejal socialista Ángel Ortiz. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una propuesta integral para impulsar la escalada y el montañismo en la ciudad, con "medidas inmediatas" sobre el rocódromo municipal de Vista Alegre y la planificación de un "nuevo gran rocódromo público de referencia provincial".

Tal y como ha indicado la formación en una nota, la iniciativa parte del diagnóstico de que Córdoba capital "no puede continuar rezagada mientras municipios de la provincia como Priego de Córdoba, Espiel o Castro del Río avanzan con instalaciones y proyectos más ambiciosos en una disciplina deportiva en pleno crecimiento".

Por su parte, el concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que "la escalada ya no es una actividad minoritaria", sino un "deporte en expansión que atrae a jóvenes, familias y deportistas de todas las edades", y Córdoba "debe estar preparada para responder a esa demanda con instalaciones modernas, accesibles y públicas".

En esta línea, desde el PSOE han precisado que el rocódromo ubicado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre cumple una "función histórica" dentro del deporte cordobés, pero presenta "importantes carencias derivadas del paso del tiempo". Entre ellas, citan un "diseño desfasado, falta de zonas específicas de bloque, dificultad o velocidad, horarios limitados al depender del pabellón y un modelo tarifario poco atractivo para la práctica habitual".

En este sentido, Ortiz ha criticado que "no tiene sentido" que una persona tenga que pagar seis euros por hora para entrenar en una instalación pública "cuando lo que necesitamos es fomentar hábitos saludables, facilitar el acceso al deporte base y apoyar a los clubes de nuestra ciudad".

En concreto, la primera medida que plantea el Grupo Socialista es una modernización integral del rocódromo de Vista Alegre. Según ha señalado la formación, el proyecto incluiría nuevos paneles modulares, reconfiguración de desplomes, renovación de presas y volúmenes, circuitos periódicamente actualizados, una zona de 'boulder' con suelo homologado, un espacio de velocidad para entrenamiento y competiciones escolares, así como la digitalización del servicio mediante reserva 'online', control de aforo y herramientas de gestión deportiva municipal.

Junto a ello, el PSOE propone sustituir el actual sistema de pago por horas por un modelo "más social y asequible", basado en bonos mensuales para jóvenes, federados y público general, tarifas reducidas para personas desempleadas y entradas de día a precios accesibles. Además, se contempla la puesta en marcha de escuelas gratuitas o subvencionadas dirigidas a menores de barrios vulnerables, centros educativos y programas específicos de mujer y deporte.

Como proyecto estratégico de ciudad, los socialistas defienden la construcción de un "gran rocódromo municipal de nueva generación que convierta a Córdoba en referente andaluz". Entre las posibles ubicaciones plantean la Ciudad Deportiva del Fontanar, el entorno exterior de Vista Alegre, un parque periurbano conectado o el Distrito Sur como "apuesta transformadora y de cohesión social".

Este nuevo equipamiento contaría con una "amplia zona 'indoor' de 'boulder'", muros de cuerda de entre doce y 16 metros, torre exterior visible como elemento icónico, zona de velocidad homologable para campeonatos, sala técnica de formación y tecnificación, gimnasio específico para escaladores y espacios de convivencia para usuarios y clubes.

Asimismo, Ortiz ha defendido que una capital de provincia "debe liderar también los deportes emergentes". No podemos conformarnos con instalaciones secundarias mientras otras localidades van por delante. Córdoba tiene potencial para ser referencia andaluza en escalada urbana y deportes de montaña", ha agregado.

En esta línea, el PSOE también propone un calendario anual de eventos que incluya una Copa Provincial de Escalada, una Liga Escolar de Boulder, encuentros de mujer y montaña, un festival de cine de montaña, actividades ligadas al senderismo en Sierra Morena y la solicitud de campeonatos andaluces o nacionales.

De este modo, para Ortiz, invertir en este ámbito "no es solo invertir en deporte, sino también en turismo deportivo, hostelería, empleo, comercio especializado y proyección moderna de la ciudad". Asimismo, ha concretado que Córdoba cuenta con un "entorno natural privilegiado", con Sierra Morena, Los Villares, la cercanía de la Subbética y un "creciente interés por el senderismo y las actividades de naturaleza".

"Si Córdoba quiere ser capital deportiva de verdad, también debe serlo en los deportes del presente y del futuro. La escalada lo es, y no podemos llegar tarde", ha concluido Ángel Ortiz.