El PSOE critica "dejadez" de Junta y Ayuntamiento de Granada en el conflicto del metro ante los nuevos paros en Corpus

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Raquel Ruz. - PSOE

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado la "dejadez absoluta y la falta de gestión" de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada ante la huelga parcial del metro que arranca este martes "afectando de lleno a la semana grande del Corpus Christi".

Ruz ha calificado la situación de "discriminación intolerable" hacia Granada, al coincidir los paros con una de las jornadas de máxima afluencia del ferial, como es el tradicional día de los columpios a precios reducidos para las familias.

Para Ruz, "está claro que a Carazo no le duelen los granadinos, ya que no ha movido un solo dedo ni se ha plantado ante la Junta de Andalucía para evitar que este conflicto laboral dinamite la movilidad en plenas fiestas".

En este sentido, se ha preguntado si Juanma Moreno habría permitido que una huelga del metro "paralizase y asfixiase la Feria de Sevilla", a lo que ha respondido de forma tajante que "seguramente no".

"Mientras la alcaldesa de Granada y la consejera de la Junta se desplazan a la feria en sus coches oficiales, cientos de granadinos y familias enteras se van a quedar tiradas y perjudicadas por una situación que ella no ha querido solucionar", ha criticado Ruz, quien además ha preguntado a Carazo "si ha cogido alguna vez el metro para ir a la feria, porque sólo así sería consciente de la situación que se vive dentro de estos vagones y sobre todo se va a vivir estos días".

La socialista ha querido mostrar su total respaldo a la plantilla del metropolitano, afeando a Carazo que intente "demonizar" a unos trabajadores que solo exigen el cumplimiento de sus derechos.

Al respecto, ha señalado que el origen del conflicto es una "brecha salarial injustificable" dentro de la propia comunidad autónoma, ya que los empleados del Metro de Granada cobran un 30 por ciento menos que sus homólogos en las redes de Málaga y Sevilla.

Asimismo, Ruz ha alertado del "caos de tráfico" que esta falta de negociación va a provocar en los accesos al ferial de Almanjáyar, obligando a miles de ciudadanos a depender del vehículo privado ante la insuficiencia de unos servicios mínimos que "dejan desamparados a los granadinos y granadinas de los distritos más alejados".

Para la edil, es inadmisible que el Ayuntamiento no haya diseñado un plan de contingencia alternativo y eficaz, en un ejemplo más de que su gestión "no solo asfixia el transporte público, sino que aboca a Granada al colapso en sus días grandes".