El PSOE critica la "falta de gestión" del PP que evidencia el "bloqueo" del Pabellón de la Juventud de Córdoba

Ángel Ortiz ante el solar que en su día ocupó el Pabellón de la Juventud. - PSOE

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha criticado este lunes que "el bloqueo del Pabellón de la Juventud, casi siete años después de su demolición, refleja la falta de gestión y planificación del gobierno municipal del PP en materia deportiva".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Ortiz ha advertido que la infraestructura proyectada para el solar que antaño ocupó el citado pabellón, está "llamada a convertirse en uno de los principales equipamientos deportivos del Distrito Sur", pero, lo cierto es que "continúa paralizada, pese a los reiterados anuncios realizados por el alcalde, José María Bellido, desde 2019".

El edil socialista ha recordado que el antiguo pabellón fue demolido en octubre de 2019, "con el compromiso municipal de levantar un nuevo complejo deportivo moderno, que ampliara la oferta de instalaciones para los vecinos del Distrito Sur". Sin embargo, "más de seis años después, el solar continúa vacío y el proyecto sigue sin materializarse".

"Estamos ante un ejemplo claro de la política de anuncios del alcalde. Llevamos casi siete años escuchando promesas sobre el Pabellón de la Juventud y la realidad es que no hay obras ni calendario cierto para su construcción", ha señalado Ortiz.

Así, "queda poco más de un año para las próximas elecciones municipales y, a día de hoy, seguimos sin una fecha concreta para que el Pabellón de la Juventud sea una realidad", y ello después de que, "tras la demolición del antiguo pabellón, el gobierno municipal del PP anunció que las obras del nuevo equipamiento comenzarían en 2020".

A pesar de ello, no fue hasta 2021 cuando "el Ayuntamiento presentó públicamente el proyecto a los vecinos del Distrito Sur, con una inversión cercana a seis millones de euros y un complejo deportivo que incluiría piscina cubierta, salas de actividades y espacios polivalentes".

Sin embargo, "el proyecto siguió acumulando retrasos durante todo el mandato", y "en 2023 el gobierno municipal volvió a anunciar la licitación del nuevo pabellón mediante un contrato de concesión para su construcción y explotación durante 40 años. La licitación, no obstante, quedó desierta al no presentarse ninguna empresa interesada, lo que obligó al Ayuntamiento a reconocer la necesidad de volver a redactar los pliegos y reiniciar el proceso".

Además, Ortiz ha criticado que el gobierno local del PP "no contemple la posibilidad de ejecutar la infraestructura con financiación pública directa. Ni siquiera están valorando construir el pabellón con fondos propios del Ayuntamiento, lo que demuestra la falta de voluntad política para sacar adelante una infraestructura clave para el Distrito Sur".