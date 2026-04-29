El PSOE critica que hay "41 millones de superávit" en Diputación de Córdoba pero PP "exige a ayuntamientos que paguen"

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha señalado este miércoles la "contradicción flagrante del equipo de gobierno del PP, acreditada con sus propios documentos", pues, según ha asegurado, mientras el Gobierno provincial "confirma que hay 41 millones de superávit en la Diputación, le exige a los ayuntamientos de la provincia que paguen lo que le prometió en materia de fondos EDIL, Programa Invierte y empresas públicas".

En este sentido y en una nota, Morales ha indicado que "los ayuntamientos de la provincia han recibido una carta de la Diputación provincial en la que se les exige asumir el 5% del presupuesto aprobado en los proyectos Feder Edil y, en caso de que las obras resulten más caras, la diferencia deberá ser asumida íntegramente por la entidad local".

"Esto supone trasladar el riesgo financiero completo a municipios pequeños y con recursos limitados que acudieron a este programa precisamente porque necesitaban el respaldo de la institución provincial", ha reprochado Morales, quien ha remarcado que "el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, se comprometió públicamente a complementar con fondos propios la aportación municipal para que estos proyectos salieran adelante". Sin embargo, "ese compromiso no aparece por ninguna parte en las cartas enviadas a los alcaldes".

En cuanto a la liquidación del Presupuesto de 2025, "aprobada mediante decreto el pasado 24 de abril", Morales ha dicho que "refleja un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 41.136.965,62 euros, el mayor de la historia de esta institución". Así, ha detallado, que "los fondos líquidos de la Diputación ascienden a 58.375.845,90 euros, de los que 41 millones de euros están en la caja", pero "el PP les dice a los ayuntamientos que se busquen la vida".

Además, ha continuado el socialista, "el documento refleja unos Remanentes de Crédito de 66.385.998,73 euros que no llegaron a ejecutarse, de los cuales 33,7 millones ni siquiera llegaron a comprometerse". A todo ello, se suma que "las Operaciones de Capital arrojan un resultado negativo de 57.646.504,16 euros", lo que, en opinión de Morales, "evidencia de que la inversión real ejecutada fue muy inferior a la presupuestada".

Por todo ello, el portavoz de los socialistas ha afeado que "el PP presupuesta inversiones que luego no ejecuta, las anuncia ante los municipios y las deja sin gastar".

"Este superávit histórico no sorprende al Grupo Socialista", ha afirmado Morales, que ha añadido que es "exactamente lo que los socialistas pusieron sobre la mesa durante la negociación del Presupuesto de 2026, donde el PSOE planteó con claridad cómo debía repartirse ese remanente y cómo debían aplicarse esos recursos acumulados en beneficio real de la provincia".

El Grupo Socialista exigió que el Programa Invierte, principal instrumento de inversión directa en los ayuntamientos, "alcanzara al menos los 22 o 23 millones de euros" y exigió que "parte del remanente se destinara a sanear y reforzar las empresas públicas provinciales, a fin de no tener que exigir subidas de tarifas, vistos los déficits y problemas estructurales que presentan ignorados por el equipo de gobierno. Exigió, en definitiva, que la aplicación del superávit tuviera un criterio claro: los municipios primero", ha resumido Morales.

"El PP no quiso escuchar. Y ahora la liquidación demuestra que el PSOE tenía razón: el dinero estaba, estaba disponible. Lo que faltaba era voluntad política para gastarlo bien", ha lamentado Esteban Morales.

SUBVENCIONES EXCEPCIONALES

Por otro lado, el portavoz socialista ha comentado que "mientras los ayuntamientos reciben cartas pidiéndoles dinero, mientras el programa Invierte se queda corto y mientras las empresas públicas arrastran sus problemas, el presidente de la Diputación sigue regando con subvenciones excepcionales a colectivos de su elección".

El Grupo Socialista, ha dicho, "no cuestiona la importancia de algunos de los proyectos que se subvencionan, sino la forma habida cuenta de que se hayan abiertas la mayoría de convocatorias públicas para obtener financiación para esos mismos proyectos en régimen de concurrencia e igualdad de oportunidades".

El portavoz ha señalado que lo que cuestiona es "el criterio: ¿por qué esos proyectos de colectivos 'cercanos' al presidente y no la inversión comprometida con los ayuntamientos EDIL? ¿Por qué subvenciones excepcionales a dedo mientras se escatima en los programas reglados?", se ha preguntado.

"Cuarenta y un millones de superávit son cuarenta y un millones de razones para haber hecho las cosas de otra manera. Son la prueba de que había recursos para cumplir los compromisos con los municipios, para reforzar el Invierte, para sanear las empresas públicas, para no dejar solos a los alcaldes y alcaldesas ante los fondos europeos", ha concluido Morales, que ha pedido a Fuentes que "rectifique, que asuma la cofinanciación comprometida en los proyectos EDIL, y que presente un plan claro de aplicación de este remanente histórico que ponga a los municipios de Córdoba en el centro".