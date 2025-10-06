PSOE-A denuncia que el SAS "no da cita" a las mujeres afectadas por la "negligencia" del cribado del cáncer de mama

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha denunciado este lunes que a las 2.000 mujeres afectadas por la "negligencia en el cribado del cáncer de mama" a las que están llamado ahora desde Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no les han dado cita".

En un comunicado remitido por el PSOE-A tras una entrevista en TVE, Férriz ha explicado que "te llaman y te dicen, hay una sospecha de que puede tener cáncer".

"Muy bien, ya tengo la sospecha y ahora qué. ¿Cuándo me hacen la ecografía, otra mamografía o cuándo me atienden?", según ha indicado Férriz sobre las dudas que tienen esas mujeres.

"¿Qué están haciendo las mujeres?; ¿corriendo a hacerse seguros privados?; ¿pedir cita en un privado para hacerse una mamografía?, o se esperan a que la Junta de Andalucía las llame a los seis o a los nueve meses o al año y medio, cuando el cáncer ya esté extendido", ha planteado la dirigente socialista.

Férriz ha asegurado que lo que está pasando "no es un error puntual, ni un caso aislado", sino que el problema es que "el Gobierno de Andalucía ha deteriorado tanto el sistema público", que éste "no le ha dado respuesta a unas mujeres que ya se habían hecho el cribado, y que no han sido informadas de que tenían un cáncer hasta un año y seis meses después".

"Y cuando ocurre esto, la respuesta que tiene la Junta de Andalucía es zigzaguear para echarle la culpa a otro y a uno, y sobre todo no dar una respuesta clara", ha denunciado.