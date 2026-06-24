El PSOE destaca que el nuevo Bono Cultural permitirá a 9.000 jóvenes cordobeses acceder a 400 euros de ayuda

Archivo - El diputado del PSOE por Córdoba,, Alberto Mayoral. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha destacado que la nueva convocatoria del Bono Cultural Joven 2026 constituye "una iniciativa impulsada por el Gobierno de España que permitirá que cerca de 9.000 jóvenes cordobeses puedan acceder a una ayuda de 400 euros para disfrutar de la cultura".

Según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha explicado que la convocatoria, abierta desde el pasado 10 de junio, permanecerá disponible hasta el próximo 31 de octubre y "permitirá a los jóvenes acceder a libros, cine, teatro, música, festivales, museos, patrimonio cultural y contenidos digitales".

El alcance de la medida, según han destacado desde el PSOE, el Bono Cultural "ya se ha consolidado entre la juventud española", pues "más de 363.000 jóvenes utilizaron el Bono Cultural Joven en la última convocatoria", y "en Andalucía más de 102.000 jóvenes tuvieron acceso a esta ayuda, confirmando el éxito de una iniciativa que acerca la cultura a miles de familias y genera nuevas oportunidades para la juventud".

Tomando como referencia los datos de años anteriores, Mayoral ha indicado que "más de 5.300 jóvenes cordobeses se habrían beneficiado del Bono Cultural Joven, una medida que habría movilizado más de 2,1 millones de euros para librerías, cines, teatros, festivales y empresas culturales de la provincia".

El Bono Cultural Joven "es una de esas políticas que explican por qué merece la pena gobernar. Porque convierte los derechos en realidades. Porque permite que miles de jóvenes tengan acceso a experiencias culturales que de otro modo quizá no podrían disfrutar. Y porque demuestra que la cultura no es un lujo, sino una herramienta de igualdad y de libertad", ha afirmado Mayoral.

El diputado socialista ha subrayado que "detrás de cada bono hay mucho más que una ayuda económica", pues "hay un libro comprado en una librería de barrio, una entrada de cine, una visita a un museo, un concierto o una obra de teatro. Pero también hay empleo, actividad económica y apoyo a quienes crean cultura cada día. Apostar por la cultura es apostar por nuestros jóvenes, pero también por nuestros creadores, nuestras empresas culturales y nuestra economía".

Mayoral ha defendido que el Gobierno de España "ha situado la cultura en el centro de su acción política, impulsando iniciativas que amplían derechos y acercan la creación cultural a la ciudadanía", de modo que, "frente a quienes consideran la cultura un gasto prescindible, nosotros la consideramos una inversión en ciudadanía. La cultura nos hace más libres, más críticos y más difíciles de manipular. Por eso merece ser defendida y apoyada desde las instituciones públicas", ha señalado.