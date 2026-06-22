El PSOE exige la firma "inmediata" para continuar con las exhumaciones en el Cementerio de la Salud de Córdoba

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez. - PSOE

CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha exigido este lunes al alcalde, José María Bellido, la firma "inmediata" del convenio por parte de las administraciones gobernadas por el PP --Consistorio, Diputación y Junta de Andalucía-- que garantice la continuidad de las exhumaciones de las víctimas del franquismo en el Cementerio de la Salud y ha advertido de que, "si dicho acuerdo no se formaliza antes de la constitución del próximo gobierno andaluz, el PSOE solicitará la dimisión del delegado responsable, Miguel Ruiz Madruga".

En una rueda de prensa, Dobladez ha recordado los actos celebrados el 14 de junio con motivo del Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del golpe militar y la dictadura. "Centenares de personas volvimos al Cementerio de la Salud para rendir homenaje a las víctimas y los familiares tuvieron que depositar sus flores sobre fotografías colocadas encima de una fosa cubierta, una auténtica vergüenza", ha señalado.

El edil socialista ha manifestado que "todas las administraciones conocían que el convenio firmado en 2021 concluía en 2025 y que los trabajos iniciados en 2023 necesitaban una nueva planificación para evitar su paralización".

"Durante todo el año estuvimos reclamando compromiso institucional y la firma de un segundo convenio", ha indicado, para apuntar que "la única administración que cumplió fue el Gobierno de España, que aprobó su aportación económica en octubre".

Según ha expuesto, "el alcalde prometió en noviembre que los trabajos continuarían, pero terminó el año, finalizó el convenio, se abandonaron las exhumaciones y las fosas volvieron a taparse". "Ha sido un fracaso absoluto de gestión y de voluntad política", ha afirmado.

Asimismo, Dobladez ha indicado que "el propio gobierno municipal aseguró en el Pleno que los trabajos se reanudarían en marzo, pero estamos en junio y lo único que conocemos es que el Ayuntamiento pretende sacar en julio un contrato de apenas cuatro meses financiado exclusivamente con fondos transferidos por el Gobierno de España".

Para el concejal socialista, "esta situación evidencia que ni el Consistorio, ni la Diputación, ni la Junta de Andalucía, todas ellas gobernadas por el PP, han aportado un solo euro para garantizar la continuidad de las exhumaciones".

"RIESGO PARA LA CONTINUIDAD"

Dobladez ha mostrado además su "preocupación ante el escenario político que podría abrirse en Andalucía tras las elecciones autonómicas", porque "nos encontramos ante una encrucijada muy preocupante". En su opinión, "existe el riesgo de que un futuro gobierno andaluz condicionado por Vox, una formación que cuestiona los derechos de verdad, justicia y reparación, termine retirando a la Junta de este proyecto".

Según ha explicado, "esa posibilidad pondría en peligro tanto la continuidad de los trabajos actualmente previstos como el desarrollo de la segunda fase de las exhumaciones". "Siempre hemos defendido el consenso en torno a las políticas de Memoria Democrática porque representan un avance en la calidad democrática de la ciudad", ha declarado, pero "ha llegado el momento de que el PP deje de mirar hacia otro lado y actúe con responsabilidad".

EXIGENCIAS DEL PSOE

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha exigido la firma "inmediata" de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía; la licitación de "un contrato que garantice los cuatro años de trabajo comprometidos para culminar el proyecto", y que "el convenio quede firmado antes de la constitución del próximo Gobierno andaluz".

Igualmente, ha reivindicado "la incorporación de una cláusula que garantice que las fosas no volverán a cerrarse hasta que concluyan definitivamente los trabajos, así como la apertura inmediata de la Oficina de Atención a familiares de las víctimas, con garantías suficientes para la recogida y gestión de muestras de ADN, evitando repetir errores del pasado que han impedido la realización de estas pruebas desde el pasado mes de diciembre".

Además, Dobladez ha lanzado una advertencia directa al gobierno municipal: "No podemos permitir que las fosas se abran durante cuatro meses para volver a cerrarlas después por falta de financiación o de voluntad política", puesto que "las víctimas y sus familias merecen respeto, compromiso y certezas".

"Si el convenio no se firma y el nuevo contrato no se licita antes de la formación del próximo gobierno andaluz, nos veremos en la obligación de exigir la dimisión del concejal responsable, Miguel Ruiz Madruga", han mantenido.