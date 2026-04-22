PSOE y Hacemos Córdoba reclaman al Gobierno local del PP que actúe ante el "colapso" en la atención a los inmigrantes

Hurtado (centro), junto a otros ediles socialistas, ante el edificio municipal de Gran Capitán. - PSOE

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces del PSOE y de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, han coincidido este miércoles en reclamar al Gobierno municipal del PP, que encabeza el alcalde, José María Bellido, que actúe ante el "colapso" que sufren los servicios municipales en la atención a los inmigrantes inmersos en el proceso abierto por el Gobierno de España para su regularización.

Así y según ha informado el PSOE en una nota de prensa, Hurtado ha pedido a Bellido "que potencie el Servicio de Atención Ciudadana y los Servicios Sociales para el proceso de regularización de inmigrantes", al tiempo que ha criticado el que, precisamente, los responsables de dichos servicios "no hayan movido un dedo para prepararse ante el proceso de regularización de personas migrantes".

Para Hurtado, es "inhumano que cientos de personas pernocten o lleguen de madrugada a las puertas de Gran Capitán para acceder a una cita presencial, y la mitad de ellos ni lo consigan, porque las citas que se entregan son de 160 al día". Así, ha criticado que "Cintia Bustos no haya puesto en funcionamiento en los centros cívicos puntos de atención a las personas migrantes para recepcionar las solicitudes de los certificados de vulnerabilidad".

Hurtado ha lamentado que el Servicio de Atención Ciudadana "no está preparado para las solicitudes ordinarias de empadronamiento y de otros trámites, por lo que ha colapsado con el procedimiento añadido de regularización de inmigrantes", y eso "a pesar de que Córdoba está a años luz de Almería, Barcelona o Murcia, en cuanto a número de inmigrantes interesados en la regularización".

El portavoz socialista ha dicho temer que "el gobierno de Bellido esté boicoteando el proceso de regularización de personas migrantes" y que, por eso, "no ha puesto en funcionamiento más puntos de atención ni más personal para el mismo", y ello después de que "hace dos meses, en el Pleno municipal", el propio Hurtado requirió a Bustos "que preparase el Servicio de Atención Ciudadana para este proceso de regularización".

Así, le pidió que aumentara "los puntos de atención con más personal y llegando a un acuerdo con entidades colaboradoras de extranjería", para que "pudieran ofrecer información, asesoramiento y actuar como representantes, lo que quitaría gran parte de la presión a las oficinas de Gran Capitán".

A juicio de Hurtado, el Ayuntamiento debe emitir los certificados de vulnerabilidad "a través de los Servicios Sociales y en estos momentos los profesionales municipales no tienen instrucciones ni recursos para expedirlos. Sólo se están recepcionando solicitudes en el registro, sin saber cuándo se les va a poder dar respuesta a los solicitantes".

HACEMOS CÓRDOBA

Por su parte y a través de un comunicado, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha exigido al alcalde la puesta en marcha "inmediata de un plan de choque para atender la situación que se está produciendo estos días en los servicios municipales, donde numerosas personas que están solicitando iniciar su proceso de regularización se ven obligadas a acudir de madrugada para poder obtener un número y ser atendidas".

Esta situación, según ha afirmado, "vuelve a evidenciar la incapacidad del gobierno de José María Bellido para afrontar problemas de gestión y dar respuesta eficaz a las necesidades reales de la ciudadanía", una "falta de planificación que no es nueva" y que se repite en distintos ámbitos de la administración local, recordando Hidalgo que "ya se viene produciendo un colapso prolongado en el Servicio de Padrón Municipal, donde los tiempos de espera para obtener un certificado se prolongan durante meses".

Esta situación ha provocado que "muchas personas pierdan ayudas o se vean obligadas a retrasar trámites esenciales, debido a los retrasos administrativos", y ahora "el actual proceso de regularización" de inmigrantes "vuelve a poner de manifiesto estas deficiencias estructurales, agravadas por la ausencia de medidas efectivas, pese a que el alcalde ha anunciado en varias ocasiones la puesta en marcha de planes de choque que, a día de hoy, no se han materializado en soluciones reales".

A esto se suma la "saturación de los Servicios Sociales municipales", que están "desbordados ante el incremento de demandas y la necesidad de emitir informes de vulnerabilidad imprescindibles para numerosos procedimientos. Esta situación está generando una presión muy elevada sobre una plantilla que no cuenta con los recursos suficientes para atender adecuadamente todas las solicitudes".

Por todo ello, Hacemos Córdoba exige un "plan real y urgente" que incluya el refuerzo "inmediato de personal en Gestión y también Servicios Sociales, la formación adecuada de la plantilla y la dotación de recursos suficientes para hacer frente al aumento de personas que están solicitando su regularización".